UMCG haalt twee coassistenten terug uit Sierra Leone vanwege lassakoorts

Het UMCG heeft twee coassistenten terug naar Nederland gehaald die praktijkervaring opdeden in het Masanga Hospital in Sierra Leone.

In dat ziekenhuis werden recent twee Nederlandse artsen besmet met lassakoorts. Een van hen overleed zaterdagavond in het Leids Universitair Medisch Centrum aan de gevolgen hiervan.

Volgens het RIVM zijn de artsen mogelijk besmet met het virus door het behandelen van dezelfde patiënt. De tweede arts in kwestie verblijft op dit moment in het Calamiteitenhospitaal in het UMC in Utrecht.

'Uitzonderlijke situatie'

De Groningse coassistenten deden voor hun specialisatie in tropengeneeskunde ervaring op in het West-Afrikaanse land. Het UMCG besloot hen te repatriëren toen bleek dat het om een uitzonderlijke situatie ging.

'Dit komt bijna nooit voor', zegt een woordvoerder. 'Maar in dit soort gevallen kunnen we geen risico nemen.'

Ze hebben geen verschijnselen van koorts Woordvoerder UMCG

Geen quarantaine

De coassistenten hoeven niet in quarantaine. Wel moeten ze zich laten testen op bepaalde ziekteverschijnselen. 'Het gaat verder goed met hen. Ze zijn thuis. De kans dat ze besmet zijn is zeer klein. Ze hebben geen verschijnselen van koorts.'

Zeldzaam

Lassakoorts komt zelden voor in ons land. De laatste keer dat het in Nederland werd geconstateerd was in 2000. De afgelopen veertig jaar is de ziekte hier slechts twee keer vastgesteld. In Europa was in 2016 voor het laatst een geval van lassakoorts gemeld.

Het virus komt met name voor in delen van het westen van Afrika. Bepaalde soorten muizen kunnen het door hun urine of ontlasting verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden, maar de kans daarop is klein, aldus het RIVM.