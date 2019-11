Finsterwolde moet na 82 jaar verder zonder Excelsior

Muziekvereniging Excelsior in Finsterwolde houdt ermee op. De vereniging telt nog twaalf leden en dat is te weinig om muziek te maken. Daarom is besloten na 82 jaar te stoppen. Met ingang van 1 januari bestaat Excelsior niet meer.

'Ik heb d'r wel een paar nachten wakker van gelegen', vertelt Akkie van der Paard. Zij was veertig jaar lid van Excelsior. 'De jeugd wil er geen tijd meer in steken. Het kost ongeveer twee jaar voordat je een instrument beheerst. Die tijd willen ze er niet meer in investeren.'

Bad Nieuweschans

Een paar jaar geleden zocht Excelsior al steun bij de muziekvereniging in Bad Nieuweschans om de vereniging nieuw leven in te blazen. Sindsdien werd er de ene week in Finsterwolde en de andere week in het grensdorp gerepeteerd. 'En soms was er ook nog wel eens extra repetitie.'

Ontzettend jammer

Van der Paard vindt het einde van Excelsior een hard gelag. 'Er verdwijnt weer iets uit het dorp. En dat is ontzettend jammer.'

Excelsior handelt nog een aantal lopende zaken af en houdt het dan voor gezien. De vereniging heeft onder meer nog kasten vol met bladmuziek. 'Daar willen we andere muziekverenigingen blij mee maken. Ze kunnen zich bij ons melden', besluit ze.