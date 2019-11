Groningse melkkoeien minder lang in de wei

58 procent van de melkkoeien in Groningen heeft vorig jaar in de wei gestaan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het percentage koeien dat in de wei heeft gestaan is licht gestegen ten opzichte van 2017. Toen was dat 57 procent. In 2016: 54 procent.

Minder lang

Maar koeien stonden wel minder lang in de wei. Gemiddeld stond een koe 2017 uur in de wei vorig jaar. Dat is minder lang dan vijf jaar eerder. Toen stond een koe in dat jaar 2202 uur buiten.

Een vijfde van koeien komt niet buiten

Als je kijkt naar de melkveebedrijven, dan liet vorig jaar 74 procent van die bedrijven alle koeien de wei in gaan. Dat is net iets minder dan het landelijke percentage: 77 procent.

22 procent van de Groningse bedrijven stuurt geen enkele koe naar buiten, en 3 procent doet dat bij een deel van de koeien.

Haaks op de stikstofplannen

Dat koeien gemiddeld korter in de wei staan, staat haaks op de kersverse voorstellen van de landbouwsector om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarvoor moeten koeien juist meer in de wei staan. Andere plannen zijn om de koeien minder eiwitrijk voer te geven en mest te verdunnen met water.

Lees ook:

- Bijna driekwart van de Groningse boeren stuurt koeien de wei in: 'Het is echt een sport'

- Steeds meer koeien in de wei, maar nog niet zoveel als in 2012