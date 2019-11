Groningse advocaat zet vraagtekens bij 'bad standing' in Assen

De Groningse advocate Maartje Schaap plaatst vraagtekens bij bedreigingen, die zouden zijn geuit, tijdens een bad standing bij een aan No Surrender gelieerde motorclub. Schaap staat een 57-jarige Groninger bij, die een van de verdachten is in deze strafzaak.

Dinsdag was de eerste zitting over deze zaak bij de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de Groninger onder meer van diefstal met geweld en afpersing. De vermeende bad standing, die op 30 augustus 2014 in Assen plaats vond, leek volgens advocaat Maartje meer op een vergadering.

De zaak kwam aan het licht tijdens het grote onderzoek naar voormalig No Surrender-president Henk Kuipers. De bad standing, waar het OM vanuit gaat, speelde zich af bij motorclub Gypsy Reapers in Assen. 'Dat is een brotherhood van No Surrender. Het is een aparte club, die wel gelieerd is aan No Surrender. Ook betaalden de leden geld aan de club van Henk Kuipers', legt Schaap uit.

Oprichter uit brotherhood gezet



Vier oud-leden van de Gypsy Reapers uit Assen, Groningen en Oldehove worden ervan verdacht de bad standing te hebben uitgevoerd. Ze ontboden het slachtoffer, die de Gypsy Reapers zelf ooit oprichtte, bij het clubhuis op een industrieterrein in Assen.

Daar werd de man volgens het OM ernstig bedreigd en moest hij zijn hesje en motor inleveren. Vervolgens gingen de mannen met hem mee naar huis, waar hij geld moest overmaken naar zijn lopende rekening. Hij pinde vervolgens 1000 euro en stond die af. Het slachtoffer deed vorig jaar aangifte. Waarom zo laat, werd tijdens de korte zitting niet duidelijk. Bij de politie zei de man dat hij heel bang was geweest en zich bedreigd voelde.

Ervaring in motorclubwereld

Advocaat Schaap plaatst daar vraagtekens bij. 'Hij draaide al veel langer mee in de motorclubwereld. Van meerdere mensen heb ik gehoord dat hij in het verleden elders in Nederland lid is geweest van een MC. Daar zou hij ook betrokken zijn geweest bij het uitvoeren van bad standings. Hij wist wat het inhield, hij moest zijn colours inleveren. Dat geeft niemand een vrijbrief om geweld te gebruiken, maar ik vraag me wel af of er in deze zaak echt geweld is gebruikt. Ze hebben in het clubhuis met elkaar aan tafel gezeten en de toenmalige president deed het woord.'

Volgens de Groningse advocate leek de sfeer redelijk gemoedelijk. 'Het slachtoffer heeft na de ontmoeting in het clubhuis ook nog een paar keer gebeld met de president om te overleggen over het inleveren van de motor.' De voormalige president, een 44-jarige Assenaar, is ook een van de vier verdachten.

Geld weggesluisd

Het slachtoffer werd volgens Schaap uit de club gezet, omdat hij geld van leden zou hebben weggesluisd. 'De man was in 2014 penningmeester en regelde ook de betalingen van de leden van de brotherhood aan No Surrender. Hij zou de leden van de club uit Assen meer hebben laten betalen dan dat hij uiteindelijk aan Kuipers betaalde. Hij haalde er zelf geld tussenuit.'

Om meer te weten te komen over wat er nu precies is gebeurd, wil Schaap het slachtoffer en de drie medeverdachten verhoren. Ze wil ook vragen stellen aan de partner van het slachtoffer. Die vrouw was erbij toen haar op de avond van 30 augustus thuis kwam met de verdachten om geld over te maken.

Bad standing in Emmen

Bij de zitting van dinsdag was ook de 51-jarige ex-vrouw van Henk Kuipers. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte in 2016 in haar woonplaats Emmen. Ook dat had volgens het OM met No Surrender te maken. Een 37-jarige man uit Amsterdam wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige bad standing in Emmen in 2017. Het slachtoffer daarvan zou meerdere breuken in zijn gezicht hebben opgelopen.

De advocaten van alle verdachten konden verzoeken bij de rechtbank indienen voor verder onderzoek. Sommige advocaten vroegen of ze getuigen mochten horen, anderen wilden opnames van verhoren of telefoontaps terugluisteren. De rechtbank beslist daar over twee weken over.