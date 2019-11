'Opa' Lietmeijer viert huwelijksjubileum tussen de fietsen

Achter de geraniums zitten? De 85-jarige Johan Lietmeijer uit Uithuizen wil er niets van weten. Hij is praktisch elke dag in de fietsenspeciaalzaak van zijn zoon Jan te vinden. Zelfs vandaag, nu hij zestig jaar getrouwd is met zijn vrouw Willy.

Wie de deur bij Lietmeijer Tweewielers ook open zwaait: de kans is groot dat je Lietmeijer senior er ziet rondstruinen. In dit geval is hij net bezig om grote kartonnen verpakkingen, waarin leveranciers fietsen bezorgen, te reduceren tot nette stapels. 'Ik ben hier alle dagen aanwezig', vertelt hij trots.

'Eerst negentig worden'

'Ha opa, gefeliciteerd hè!', roepen twee medewerkers van de fietsenzaak in koor als ze Lietmeijer met het karton zien stoeien. Zijn glimlach verraadt dat hij de felicitaties waardeert. 'Eigenlijk noemt iedereen hem hier opa, niet alleen ik', verklapt zoon Jan lachend. Hij is blij met de hulp van zijn vader. 'Ik heb al tegen 'm gezegd: je kunt nog lang niet met de VUT pa. Dan moet je eerst negentig worden.'

Ik kan niet zo veel meer, maar wat ik kan doen, doe ik Johan Lietmeijer - Weet niet van ophouden

Lietmeijer senior woont met zijn vrouw Willy pal naast de fietsenzaak in Uithuizen. Toen Jan de winkel ruim twintig jaar geleden voor het eerst de deuren opende, had zijn vader net de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt. Een mooi moment om rustig aan te doen zou je denken, maar niet voor Lietmeijer senior.

Tijdverdrijf

'Ik zet koffie voor de jongens en maak de boel een beetje aan kant. Ik kan niet zo veel meer, maar wat ik kan doen, doe ik', vertelt hij. Lietmeijer senior noemt de bezigheden in de zaak van zijn zoon een mooi tijdverdrijf. 'Ik ben dan wel 85, maar ik kan echt niet niet stilzitten', zegt hij.

De tand des tijds heeft grip op hem gekregen. Het zijn de pijntjes die er simpelweg bij komen kijken als je wat ouder wordt. Maar de 85-jarige jubilaris wil niets van klagen weten. 'Zoals ik me nu voel, ben ik dik tevreden', zegt hij opgewekt, om vervolgens weer een stuk karton beet te pakken.

Johan Lietmeijer en zijn vrouw Willy vieren vandaag hun zestigjarig huwelijk (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



'Op z'n best'

Ook Johans vrouw Willy komt ook nog even om het hoekje kijken op de dag van hun huwelijksjubileum. 'Ik vind het niet goed als hij áltijd weg is, hoor!', zegt ze, gevolgd door een harde lach. 'Maar hij voelt zich in de fietsenzaak op z'n best. Dus ach, prima dat hij hier is, denk ik dan. Ik vind 't goud. Als ik er niets van wilde weten, was ik wel eerder bij hem weggegaan!'