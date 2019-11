Wiebes krikt compensatie voor waardedaling huizen in bevingsgebied iets op

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied in onze provincie krijgen van minister Wiebes een iets hogere compensatie voor de waardedaling van hun huis dan eerder aangekondigd. Volgens emeritus hoogleraar Volkshuisvesting George de Kam van de Rijksuniversiteit Groningen is de compensatie echter nog altijd onvoldoende.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat onlangs dat hij het voorstel van zijn adviescommissie overneemt om een onzekerheidsmarge toe te voegen.

Foutmarge

Gemiddeld wordt rekening gehouden met een waardedaling van vier procent. Door de foutmarge die de minister nu hanteert, wordt dit 4,4 procent. De hoogte van de vergoeding verschilt binnen het aardbevingsgebied. Het hangt ervan af hoeveel aardbevingen er hebben plaatsgevonden.

In de gemeente Loppersum is de waardedaling inclusief foutmarge gemiddeld 13,3 procent. In Delfzijl wordt dit 3,1. Het exacte percentage kan per postcode verschillen. De gemiddelde waardedaling per gemeente vind je in dit artikel (klik op de link).

Dit betekent het

Om de schadevergoeding te berekenen wordt een formule gebruikt (zie kader). Voor het gemak passen we die toe op de situatie in de gemeente Bedum.

In deze gemeente is sprake van een gemiddelde waardedaling van vijf procent. Als je een woning hebt met een woz-waarde van 150.000 euro, krijg je 7895 euro compensatie. Inclusief foutmarge wordt dit bedrag nu 8537 euro.

Formule waardedaling

Gemiddelde waardedaling (x): -5,4% (inclusief foutmarge)

Woz: €150.000,- Gemiddelde waardedaling (x): -5,4% (inclusief foutmarge)Woz: €150.000,- Formule: x/100 x woz x (1/1 - x/100) = €8.537,40.

Geld op de rekening

In dit voorbeeld gaat het om honderden euro's. Er zijn ook gevallen mogelijk waarbij het gaat om duizenden euro's.

Het is de bedoeling dat het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen de schadevergoeding uitkeert. Wiebes verwacht dat dit in 2020 gebeurt.

Onvoldoende compensatie

Volgens emeritus hoogleraar Volkshuisvesting George de Kam aan de Rijksuniversiteit Groningen is de vergoeding van Wiebes, ondanks de verhoging, nog altijd te laag. De Kam heeft in opdracht van de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen onderzoek gedaan naar de effecten van bevingen op de waarde van woningen.

'De positie van Delfzijl is nog altijd niet verbeterd. Daar krijgen mensen nog te weinig', zegt De Kam. In de havengemeente wordt rekening gehouden met een waardedaling van drie procent. Dat is vergelijkbaar met het percentage in de stad Groningen.

Miljoenenclaim

De stichting WAG heeft namens bijna vijfduizend woningeigenaren onlangs een claim ingediend van 122 miljoen euro. Ze vindt dat de NAM die moet betalen.

De rechter buigt zich nu over de vraag hoeveel schadevergoeding de mensen daadwerkelijk krijgen. Hierbij wordt gekeken welk model het meest geschikt is: die van Wiebes of die van de WAG.

Het kan zijn dat na de uitspraak van de rechter blijkt dat mensen te weinig hebben gekregen George de Kam - RUG

Pijnlijke situaties

Deelnemers van de WAG kunnen kiezen of ze op de uitspraak van de rechter wachten of dat ze gebruik maken van de schaderegeling van Wiebes. In het laatste geval hebben ze hun geld waarschijnlijk eerder.

Volgens De Kam kan dit pijnlijke situaties opleveren. De rechter doet waarschijnlijk pas uitspraak nadat mensen het geld van Wiebes al hebben ontvangen. 'Het kan zo zijn dat na de uitspraak van de rechter blijkt dat die mensen te weinig hebben gekregen', zegt De Kam.

Nabetaling

De hoogleraar pleit ervoor dat mensen die te weinig vergoeding hebben ontvangen, een nabetaling krijgen. Volgens De Kam is het nu nog mogelijk dat de Tweede Kamer dit afdwingt bij de minister.

De Tweede Kamer praat woensdag 27 november met ministers Wiebes en Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken over het mijnbouwdossier in onze provincie. De vergadering begint om 10.00 uur.

