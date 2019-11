'De Lelylijn is rendabel, maar trek hem niet door naar Duitsland'

Oosterhaven deed jaren geleden onderzoek naar de aanleg van de Zuiderzeelijn, een spoorverbinding tussen Schiphol/Amsterdam en Groningen. Hij werkte destijds bij de Rijksuniversteit Groningen.

Hij gelooft in de nieuwe plannen voor de Lelylijn, een beoogde spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad, waarbij ook Drachten en Heerenveen worden aangedaan. 'Die is zeker rendabel.'

Noorden en Randstad profiteren

Met de aanleg van de Lelylijn wordt reistijd tussen Groningen en de Randstad met een uur worden teruggebracht. 'Dat zal een impuls zijn voor de noordelijke economie. Overigens profiteert ook de Randstad van de Lelylijn', stelt Oosterhaven.

'Bedrijven in de Randstad kunnen ook makkelijker op de noordelijke markt terecht. Bovendien wordt de woningmarkt in de Randstad ontlast. Maar dat hebben we destijds allemaal al eens becijferd.'

Ver-van-mijn-bed-show

Twaalf jaar nadat er een streep ging door de Zuiderzeelijn, lijkt de roep om de aanleg van de Lelylijn steeds sterker. Er lijkt in Den Haag meer draagvlak voor te komen.

Volgens Oosterhaven staat en valt het met de bereidheid om de nieuwe spoorlijn aan te leggen. 'Voor veel Hagenezen is het een ver-van-mijn-bed-show, maar dat geldt voor alle grote infrastructurele projecten buiten de Randstad. Puur economisch gezien is de aanleg van de Lelylijn volstrekt verdedigbaar.'

Er hoeft wat Oosterhaven betreft dan ook niet een geheel nieuw haalbaarheidsonderzoek te komen. 'Er liggen al verschillende studies van mij en mijn opvolger Paul Elhorst. Die kun je actualiseren en dan krijg je een aardig beeld.'

Er zit nu al niemand in de trein naar Leer Jan Oosterhaven - Zuiderzeelijn-onderzoeker

Niet naar Duitsland

Toch schaart de econoom zich niet achter alle plannen. Over het doortrekken van de Lelylijn naar Duitsland hoeft Oosterhaven niet lang na te denken. ' Niet doen', zegt hij. 'Sommige mensen gaan met hun hoofd in de wolken lopen, maar d'r zit nu al niemand in de trein op het traject naar Leer. Dat gaat niet veranderen, ook niet als de reistijd naar de Randstad nog korter wordt.'

Ook hoeft er volgens hem niet opnieuw worden nagedacht over een magneetzweeftrein. Bij de plannen voor de Zuiderzeelijn was dat één van de varianten. 'De aanleg was destijds al te duur en zal dat nu ook weer zijn. Je praat dan over heel andere bedragen', aldus de Groningse econoom.

