Omwonenden maken zich zorgen over oud ziekenhuispand

Nog niet zo lang geleden was het nu verlaten pand van het St. Lucasziekenhuis in Winschoten goed onderhouden, maar het gebouw is door de huidige leegstand aardig afgetakeld.

Glasscherven, afgestoken vuurwerk en stukken steen ontsieren de ingang. Omwonenden zijn unaniem: hier moet iets veranderen. 'Het is jammer voor dit gebouw, maar ook voor het centrum van Winschoten. Als je zo om je heen kijkt, zie je veel meer leegstand. Leuke binnenkomer', zegt Engel Modderman, fractievoorzitter van VCP Oldambt.

Oud en Nieuw

Modderman: 'Toen er nog mensen inzaten was er camerabewaking en zag het gebouw er beter uit. Nu kan iedereen zijn gang gaan in dit gebouw en dat gebeurt ook.' Volgens Modderman zijn omstanders bang dat het met Oud en Nieuw misgaat. 'Straks wordt dat ding in de hens gestoken.'

'De situatie is bij de gemeente bekend, maar omdat wij geen eigenaar zijn van het pand kunnen we niet zo veel. Wel zijn we in overleg met de politie om te zien wat we wél kunnen doen', zegt Charone Tellegen, communicatieadviseur van de gemeente Oldambt.

Stroomrekening

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is inmiddels anderhalf jaar open, maar het oude gebouw in Winschoten heeft niet al die tijd stil gestaan. Zo was het pand het tehuis voor stichting Oud Winschoten en voor Jimmy's.

Door mislukte onderhandelingen tussen de gemeente Oldambt en de eigenaar van het gebouw over de stroomrekening werd die rekening niet betaald en sloot leverancier Enexis de stroom af.

'Meer leven'

Modderman heeft voldoende ideëen voor de invulling: 'Je kunt verenigingen een dak geven, maar ook ouderen of jongeren. Kunstenaars zouden hun intrede kunnen doen. Dan komt er in ieder geval wat meer leven hier.'

Volgens Modderman moet er een overleg komen tussen de lokale politiek en de eigenaar. 'Ik heb de oplossing al voorgedragen, dat gaat tijd en geld kosten maar dan heb je ook wat.'

Lees ook:

- Dakloos Oud Winschoten: 'Wij voelen ons het kind van de rekening'

- Stichting Oud Winschoten betrekt nieuw stulpje

- Wonen in een ziekenhuis? Dit is je kans!