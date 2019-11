Groninger Museum krijgt tik op de vingers om leeftijdsdiscriminatie

Het Groninger Museum is in de fout gegaan door drie ervaren museumdocenten uit te sluiten van opdrachten omdat ze de AOW-leeftijd hadden bereikt. Het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht beschouwt dat als leeftijdsdiscriminatie.

De drie vrouwen werkten lange tijd op uitzendbasis als museumdocent voor het museum, waarbij ze rondleidingen, lezingen en workshops verzorgden. Maar bij een reorganisatie, eind vorig jaar werd besloten om een harde kern van vier vaste medewerkers en een flexibele schil van zzp'ers in te zetten.

AOW

De drie betrokken museumdocenten kregen te horen dat zij geen deel uitmaken van die flexibele schil, omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Per 1 januari 2019 werken ze niet meer voor het museum.

Gediscrimineerd

Daarop stapten de drie naar het college omdat ze vinden dat zij op grond van hun leeftijd zijn gediscrimineerd. Dat geeft hen daarin gelijk, omdat de toegang tot de flexibele schil alleen mogelijk is voor museumdocenten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Enkel de gestelde leeftijdsgrens was dus het onderscheid met de mensen die er wél mogen werken en dat is, behalve in uitzonderingsgevallen, niet toegestaan.

Zo'n vetpot is de baan niet Andreas Blühm - Directeur Groninger Museum

Reactie Groninger Museum

Het Groninger Museum betreurt de uitspraak, zegt directeur Andreas Blühm: 'We moesten terug van achttien naar twaalf medewerkers en het leek ons fair om de mensen te schrappen die al een AOW hadden en dus althans een inkomen hadden. Want zo'n vetpot is die baan niet. We wilden niemand discrimineren.'

Professionalisering

Overigens had het museum een jaar eerder al, veelal oudere, vrijwiligers geschrapt ten faveure van veel jongere, professionele, rondleiders, maar ook dat heeft volgens Blühm niets met de leeftijd van het personeel te maken: 'Dat was een professionaliseringsslag waarbij we afscheid hebben genomen van álle vrijwilligers.'

Niet juridisch bindend

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens heeft geen rechtskracht en het Museum kan de uitspraak dan ook voor kennisgeving aannemen.

Blühm: 'We hebben de drie naar aanleiding van de uitspraak gevraagd met ons in gesprek te gaan maar dat hebben ze geweigerd. Verder kunnen we hier niks mee, het is geen juridisch bindende uitspraak.'