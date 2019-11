Hoog rendement bij Doan-transfer leidt tot onvrede bij geldschieters FC Groningen

Steen des aanstoots is het hoge rendement, dat de investeerdersclub bedong bij toenmalig directeur Hans Nijland, en het feit dat de andere geldschieters daar niet bij betrokken zijn.

De 'oude' investeerders voelen zich overgeslagen door Nijland. 'Als Nijland ons had gevraagd, hadden we binnen no-time dat geld op tafel gekregen, tegen een veel lager rendement. Dan had de club meer geld kunnen herinvesteren dan nu het geval is', laat een van de sponsoren RTV Noord anoniem weten. Andere sponsoren beamen dit gevoel.

Geen geld voor overname

Toen FC Groningen, volgens de afgesproken deadline voor 1 mei 2018 besloot om de in eerste instantie gehuurde Japanse middenvelder definitief over te nemen was er geld nodig. De club had zelf niet de middelen om de ongeveer twee miljoen euro kostende Doan over te nemen van het Japanse Gamba Osaka.

Om het geld bijeen te krijgen ging Nijland op zoek naar investeerders. Die had hij gevonden in onder andere twee Groningse vastgoedondernemers en de directeur van de toenmalige hoofdsponsor Payt, Sander Kamstra. Zij richtten daaropvolgend in juli 2018 de Stichting Pronkjewail Soccer Invest op die de lening aan de FC heeft verstrekt.



Pronkjewail Soccer Invest heeft in totaal drie miljoen euro beschikbaar gesteld, zodat de Trots van het Noorden Ritsu Doan en de Duitse verdediger Jeffrey Chabot kon aantrekken. De winst, die de investeerderclub opstreek, bedroeg 750.000 euro in amper een jaar tijd.



Rendement van 25 procent

De huidige clubleiding van FC Groningen bevestigt dat bedrag, wat betekent dat de investeerders een rendement van zo'n 25 procent hebben ontvangen. Dat was het maximum dat van te voren was afgesproken.

Het risico dat Pronkjewail Soccer Invest liep bij deze investering had alleen betrekking op het rendement. De geïnvesteerde drie miljoen zouden ze sowieso terugkrijgen. 'Dat geeft wel aan dat het risico erg laag is, wat het rendement extra hoog maakt', zegt een financieel expert. Daar komt nog bij, dat door deze snelle transfer van Doan al veel eerder het maximumrendement van 25 procent was bereikt, zodat de investeerders nu al hun inleg terugkrijgen. Dat gebeurt in drie termijnen, parallel aan de betalingen van PSV voor Doan.

De oude groep investeerders zegt ook dat ze zelf tegen een lager rendement hadden willen investeren in Doan. 'Iedereen kon zien dat die jongen goed kon voetballen en binnen afzienbare tijd verkocht zou worden,' zegt één van hen.

Anders gemoeten

Algemeen directeur Wouter Gudde laat weten dat dit inderdaad anders had gemoeten. 'Er zijn toen beleidsmatige keuzes gemaakt. Er is een afweging gemaakt van financieringsaanbod, rendement en risico. Gegeven de omstandigheden en in het tijdsperspectief geplaatst, staan we nog altijd achter die keuzes. Dit neemt niet weg dat wij in de communicatie richting de huidige groep investeerders zorgvuldiger hadden kunnen handelen. In de tijd dat de geldleningsovereenkomst werd gesloten met de investeerders van Pronkjewail Soccer Invest hadden we dit ook met de bestaande groep moeten delen. Dat hebben we niet goed gedaan en daarvoor heb ik ook met terugwerkende kracht onze excuses aangeboden.'

Hans Nijland wil niet reageren over de gesloten deal met de investeerders van Pronkjewail Soccer Invest. Toen de oud-directeur vorig jaar naar de deal werd gevraagd liet hij weten dat het een marktconforme deal was en dat er zeker geen hoge rendementen werden uitgekeerd.