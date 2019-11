Gräper over onderzoek Lelylijn: 'Belangrijk om feiten op tafel te krijgen'

Een motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch, mede ondertekend door de Haagse coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie, draagt de minister op om nader onderzoek te verrichten naar de Lelylijn. Maar dan wel onder de voorwaarde dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland financieel willen bijdragen aan het onderzoek.

Geen probleem

Dat is volgens gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen geen probleem. 'We hebben gezegd dat we het onderzoek gezamenlijk gaan doen', zo laat ze weten.

Een eerdere quick scan liet volgens Gräper zien dat het versnellen van de verbinding tussen Groningen en de Randstad via bestaand spoor niet zo gemakkelijk is als gedacht. Een onderzoek naar de Lelylijn moet laten zien wat deze trein kan opleveren.

De Lelylijn heeft voordelen, maar we weten ook nog heel veel niet. Zo weten we bijvoorbeeld niet wat het kost Gedeputeerde Fleur Gräper

'De Lelylijn heeft voordelen, maar we weten ook nog heel veel niet. We weten bijvoorbeeld niet wat het kost. Er wordt ook onderzoek gedaan naar een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding, maar daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo druk over. De trein is een sneller vervoersmiddel dan de bus. Belangrijk is dat alle feiten nu op tafel komen in de discussie om snel in de Randstad te komen.'

Nedersaksenlijn

Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) uit Groningen dringt in een voorstel aan om de Nedersaksenlijn, de treinverbinding tussen Groningen en Enschede, via Emmen, ook te onderzoeken. Ze heeft daarbij ook een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich gekregen.

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat echter niet apart onderzoeken. Gräper kan zich daar wel in vinden.

Hoofdzones

'De Lelylijn verbindt de hoofdzones in Nederland met elkaar. De Nedersaksenlijn is ook belangrijk, wij zijn als provincies Groningen, Drenthe en Overijssel zelf bezig met een onderzoek naar deze lijn. Maar beide verbindingen bevinden zich wel in verschillende stadia. De snelle verbinding naar de Randstad is iets verder in proces.'

