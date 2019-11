Dourisseau voorlopig uitgeschakeld, Williams inzetbaar in cruciaal duel Donar

Donar moeten het woensdagavond in het beslissende duel van de eerste poulefase van de Europe Cup stellen zonder Jason Dourisseau. Matt Williams is wel weer van de partij tegen het Belgische Spirou Basket uit Charleroi.

Dourisseau viel vorige week woensdag uit in de wedstrijd tegen het Turkse Pinar Karsiyaka, nadat hij een knietje op zijn bovenbeen kreeg. De coach van Donar, Erik Braal, ziet de routinier voorlopig niet wedstrijdfit.

'Twee tot drie weken'

'De verwachting is dat dat nog zeker twee tot drie weken gaat duren. Dat is eigenlijk zo'n klap geweest, he, een knietje op zijn bovenbeen, dat er vrij veel vocht ook in zijn been gekomen is. En dat trekt nu naar zijn knie toe, waardoor die eigenlijk nauwelijks kan buigen, dus het is uitgesloten dat hij gaat spelen', aldus Braal.

Alles of niets

Donar moet woensdagavond in MartiniPlaza winnen van Spirou om door te gaan naar de tweede poulefase in de Europe Cup. Bij verlies is Donar uitgeschakeld. Hierdoor is de afwezigheid van Dourisseau extra vervelend.

'Dat is in zo'n intens duel natuurlijk echt vervelend, dat je het met minder spelers moet doen. We hebben afgelopen zaterdag wel laten zien, dat we gewoon goed volwassen basketbal hebben gespeeld. Jason kun je er natuurlijk goed bij hebben, dat is duidelijk, en we gaan hem zeker missen', vervolgt de coach van Donar.

Matt Williams

Matt Williams, die afgelopen zaterdag in het gewonnen uitduel tegen ZZ Leiden (72-80) ontbrak vanwege een schouderblessure, is weer hersteld.

'Matt Williams gaat spelen, die heeft gisteren gewoon mee kunnen trainen en dat gaat gewoon de goede kant op', aldus Braal.

Live

Het duel tegen Spirou begint woensdagavond om 18.30 uur (een uur eerder dan normaal) en is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.