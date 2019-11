Aanwonenden zonnepark Kijlsterweg voelden zich geïntimideerd door initiatiefnemer

Een groep aanwonenden van de Kijlsterweg in Stadskanaal voelde zich geïntimideerd door zonnepark-initiatiefnemer GroenLeven, dat een zonnepark van 130 hectare bij het Tweede Boerendiep in Stadskanaal wil realiseren.

Namens de groep aanwonenden sprak Ronald Veninga de gemeenteraad van Stadskanaal toe, waarin hij een beeld schetste van de werkwijze van initiatiefnemer GroenLeven.

Erg intimiderend

'De wijze waarop de aandeelhouders van het zonnepark ons als bewoners individueel hebben benaderd is als erg intimiderend bevonden', zegt Veninga. 'Zo hebben ze onaangekondigd individueel bewoners bezocht en er is zelfs bij meerdere bewoners via de werkgevers contact gezocht.'

Veninga noemde tegenover de raad een aantal voorbeelden van manieren waarop omwonenden werden benaderd.

Schuur afbouwen

'Zou het voor ons als bewoners toch niet mooi zijn als de firma Renewi niet zou uitbreiden richting ons. Ook heeft men gezegd dat ze kunnen helpen met het afbouwen van een schuur. Ook zouden ze ons wel een stukje grond doen toekomen. Al met al werd er onaangekondigd veel druk uitgeoefend op inidividuele huishoudens en dit is als behoorlijk intimiderend ervaren.'

Veninga zelf zei dat ook hij op zijn werk gebeld is door een medewerker van GroenLeven.

Geschrokken

PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra gaf aan geschrokken te zijn van de woorden van Veninga.

Op informele of formele manier worden mensen gunsten beloofd. Zo krijgen wij niet het maatschappelijk draagvlak voor een zonnepark PvdA-fractievoorzitter Egbert Hofstra

'Als ik hier de inspreker van de Kijlsterweg hoor, die zegt dat mensen op hun werk worden benaderd en dat dit als intimiderend wordt ervaren, dan is dat wel wat', zegt hij. 'Op informele of formele manier worden mensen gunsten beloofd. Dan denk ik, zo krijgen wij niet het maatschappelijk draagvlak en de maatschappelijke inbedding voor een zonnepark.'

Wethouder Goedhart Borgesius liet in een reactie weten dat het een zaak is tussen initiatiefnemer en omwonenden van het zonnepark.

'Goed omgevingsmanagement'

Initiatiefnemer GroenLeven zegt in een reactie dat het bedrijf aan 'goed omgevingsmanagement' wil doen.

We hebben onze excuses aangeboden en gezegd: Sorry, dit was niet onze bedoeling Maarten de Groot, woordvoerder GroenLeven

'Wij sturen geen brief, maar zoeken het persoonlijk contact om in gesprek te komen met omwonenden', zegt woordvoerder Maarten de Groot. 'Er is inderdaad iemand benaderd op zijn werk, omdat we op allerlei manieren geprobeerd hebben om met diegene in contact te komen. Dat werd als onprettig ervaren en dat zouden we nu niet meer zo doen. We hebben onze excuses aangeboden en gezegd: 'Sorry, dit was niet onze bedoeling. We willen namelijk niet intimiderend zijn.'

