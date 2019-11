Het is vanavond erop of eronder voor Donar tegen Spirou

De coach van Donar, Erik Braal, kijkt uit naar deze belangrijke clash. 'We zullen heel gefocust moeten zijn en heel goed moeten spelen. Doen we dat, dan denk ik dat er kansen zijn', aldus Braal.

De Belgen spelen tot nu toe een minder seizoen. Spirou verloor in de eigen competitie vijf duels en won er slechts twee, maar uitgerekend eentje daarvan was afgelopen zondag, uit bij Antwerpen (70-84).

Europe Cup

In de Europe Cup verloor Spirou de laatste twee duels. Eerst met 38 punten verschil in Turkije van Pinar Karsiyaka (92-54). Vervolgens, vorige week, thuis van Phoenix Brussels met 72-75.

De wedstrijd daarvoor won Spirou juist met maar liefst 31 punten verschil van Donar (87-56), vooral dankzij Anthony Beane. De Amerikaan was goed voor 33 punten, waaronder zeven driepunters uit elf pogingen.

Balverlies

Vooral op het gebied van balverlies was Donar de mindere in dat duel. De Groningers leden 22 keer balverlies, tegenover de Belgen 11 keer.

Khalid Boukichou

Braal waarschuwt ook voor enkele andere spelers in de selectie van Spirou, zoals de in Marokko geboren Belgische center, Khalid Boukichou. Hij werd in zijn carrière zes keer kampioen in België met Oostende, en vorig seizoen met Prishtina in Kosovo, toen Donar hem nog tegenkwam in de voorronde van de Champions League.

Boukichou is belangrijk voor Spirou. Hij krijgt veel de bal en is vaak een initiator van acties Donar-coach Eric Braal

'Hij is vrij belangrijk voor het team. Zoals het afgelopen weekend, dan krijgt hij toch veel de bal en is hij vaak een initiator van acties. Dus we zullen ook op hem wel een oogje moeten houden', aldus Braal.

Alexandre Libert

'Persoonlijk vind ik Alexandre Libert ook erg goed, een speler van het nationaal team van België. Hij speelt op de shooting guard positie. Heeft een heel goed schot, een goede drive, overzicht, is een goede verdediger ook. Dat vind ik een hele mooie speler.'

'Het gevaar komt van meerdere kanten, dus dat maakt het lastig', vervolgt Braal. 'Beane zal altijd wel vijftien tot twintig punten maken, dus daar moeten we ons niet te druk over maken. Als de anderen ook nog gaan scoren, dan hebben we onze handen er vol aan.'

'Het gaat er vooral om dat we als team goed verdedigen en de rest een beetje van het scoren kunnen afhouden.'

Vierde jaar op rij?

Donar heeft wel goede ervaringen met beslissende duels in de eerste poulefase. De ploeg van coach Erik Braal kan zich voor het vierde jaar op rij plaatsen voor de tweede poulefase door het laatste duel te winnen.

Eerder gebeurde dat uit bij Körmend (2016). In Hongarije werd het 72-79 voor Donar. Een jaar later wonnen de Groningers in een uitverkocht MartiniPlaza pas na verlenging met 84-82 van Antwerpen.

Vergelijkbaar scenario

Vorig jaar wonnen de Groningers het laatste duel in de poule met 76-73 van Spirou Basket, nadat er eerder in België met 28 punten verschil verloren werd (92-64). Eenzelfde soort scenario lonkt nu dus voor Donar.

Donar mist woensdagavond wel routinier Jason Dourisseau, vanwege een blessure aan zijn been. Matt Williams is weer inzetbaar, na een schouderblessure.

'Fantastische sfeer'

'We hebben deze wedstrijden steeds met een geweldige sfeer gewonnen in MartiniPlaza. Ja, ik denk dat de sfeer fantastisch zal zijn, en ook de hele wedstrijd lang, dus we gaan ons uiterste best doen. Ik verwacht een vol huis', besluit Braal.

Live

Het duel tegen Spirou begint woensdagavond om 18.30 uur (een uur eerder dan normaal) en is live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

