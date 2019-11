Midden-Groningen wil zelf aan de slag met versterking scholen

Doordat CVW ophoudt te bestaan, zou het logisch zijn dat de Nationaal Coördinator Groningen de klus overneemt. Toch wil wethouder Erik Drenth de regie naar zich toe trekken.

Niet eenvoudiger

'In de afgelopen periode hebben we bij andere scholen gezien dat het soms best complex is om samen te werken NAM, CVW, gemeente en schoolbesturen', zegt Drenth. 'Als NCG instapt op de plek van CVW, zien wij dat niet eenvoudiger worden.'

Volgens de wethouder is het niet zo dat de gemeente geen vertrouwen meer heeft in de Nationaal Coördinator Groningen. 'Als gemeente hebben we al een projectteam op de nieuwbouw zitten waarvan wij denken dat we het met dit team goed kunnen uitvoeren', zegt Drenth.

Extra personeel

Over de kosten hoeft de gemeente niet in te zitten. 'De NAM betaalt het extra personeel dat nodig is', zegt Drenth. Voor de klus worden vooral tijdelijke mensen ingehuurd. In 2021 moeten alle scholen aardbevingsbestendig zijn.

De wethouder heeft nog wel goedkeuring nodig van de gemeenteraad. Die praat erover in december.

