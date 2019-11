VVD Delfzijl wil dat chemiebedrijf ESD open blijft

De VVD in de gemeente Delfzijl wil dat de provincie alsnog gaat kijken of chemiebedrijf ESD-SIC in Farmsum een vergunning kan krijgen.

De partij wil daarmee voorkomen dat honderd werknemers en honderd medewerkers van toeleveranciers op straat komen te staan.

Vorige week werd bekend dat ESD geen vergunning krijgt voor de uitstoot van mogelijk kankerverwekkende sic-vezels. Volgens gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) heeft het bedrijf onvoldoende informatie gegeven hoe die uitstoot geminimaliseerd kan worden.

Verbaasd

VVD-raadslid Eduard Mulder is hierover verbaasd: 'Ik vind dat de gedeputeerde te snel besloten heeft om de aanvraag niet te behandelen. Het lijkt me niets meer dan normaal dat de provincie in gesprek gaat met het bedrijf om te kijken aan welke randvoorwaarden de aanvraag moet voldoen.'

Dwangsommen

Door het besluit van de provincie dreigt ESD in grote moeilijkheden te komen. Als het bedrijf doorgaat met de uitstoot van de vezels, kan de provincie overgaan tot dwangsommen van 250.000 tot maximaal 750.000 euro. Directeur Richard Middel heeft eerder al aangegeven dat dit mogelijk het einde betekent van het bedrijf.

De vezels worden niet alleen uitgestoten tijdens blazers, maar ook gedurende het normale productieproces, blijkt uit onderzoek van TNO. Het is nog niet bekend of de uitstoot van ESD boven de wettelijke norm uitkomt. Daar is nader onderzoek voor nodig. Volgens de GGD zijn de risico's voor de omwonenden minimaal.

Oproep gemeentebestuur

De VVD in Delfzijl wil bij de raadsvergadering van komende donderdag voorstellen dat het gemeentebestuur er bij de provincie op aandringt om alsnog in gesprek te gaan met ESD. Het is nog niet bekend welke partijen dit steunen.

ESD heeft eerder al aangegeven graag in gesprek te willen met de provincie over de ontbrekende info voor de vergunning.

