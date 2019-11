Buurtwarmte Paddepoel: 'We kunnen niet zeggen: Gij zult van het aardgas af'

Enthousiaste reacties dinsdagavond tijdens een bewonersbijeenkomt over de aanleg van een buurtwarmtenet in de Groninger wijk Paddepoel. Als de plannen doorgaan, kunnen in 2021 zo'n 450 huizen in de wijk van het aardgas af.

'We gaan het pas doen als we zeker weten dat het ook kan', verzekerde Steven Volkers van stadsenergiecooperatie Grunneger Power de aanwezigen. Samen met bewonersinitiatief Paddepoel Energiek hebben ze een plan ontwikkelt voor een duurzaam buurtwarmtenet. Dit is niet hetzelfde als het mede door de gemeente ontwikkelde WarmteStad.

Geen aansluitkosten

Buurtwarmte Paddepoel is een pilot waarbij 450 huizen voor een periode van veertig jaar worden aangesloten op het net. Het warmtenet gebruikt bodemwarmte om de woningen te voorzien van warm water en centrale verwarming. Kosten? Een kleine 14 miljoen euro.

'Die 14 miljoen euro gaan we lenen van de bank', aldus Volkers. 'De eerste mensen die meedoen, betalen geen aansluitkosten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bewoners over de periode van veertig jaar goedkoper uit zijn dan met aardgas. Ze krijgen hetzelfde comfort, maar dan duurzaam opgewekt.'

De buurt wordt bijgepraat



De helft moet meedoen

Het warmtenet komt er alleen als er voldoende belangstelling is. 'We kunnen niet zeggen: gij zult van het aardgas af', verduidelijkt Els Struiving. Ze is één van de initiatiefnemers van het eerste uur. 'We willen een alternatief bieden voor aardgas, dat haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.'

Het project gaat pas van start als de helft van de 450 huishoudens deelneemt. Volkers: 'Als het eenmaal loopt volgen er vaak meer mensen. Bij het uitrollen van zo'n netwerk worden alle basisaansluitingen aangelegd, dus op het moment dat mensen later alsnog willen instappen is het relatief eenvoudig omdat te realiseren.'

Mogelijk ook in andere wijken

Het voorlopige ontwerp voor de bouw van een buurtwarmtecentrale en de aanleg van het warmtenetwerk, werd gisteravond aangeboden aan de gemeente Groningen. Buurtwarmte Paddepoel hoopt dat het gemeentebestuur het project omarmt, ook financieel.

'De gemeente heeft recent 4,8 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk. Een deel van dat geld wordt in een speciaal warmtefonds gestort', aldus Volkers. 'Daaruit zouden bijvoorbeeld de ontwikkelkosten gefinancierd kunnen worden. In ruil daarvoor zou de gemeente ons concept, mocht het een succes worden, kunnen uitrollen in andere wijken.'

Shell betaalt

De gemeente en Waterbedrijf Groningen zijn zelf bezig met de aanleg van een warmtenet in Paddepoel. Onder de noemer WarmteStad gaan straks de flats in de wijk van het aardgas af.

De kosten die tot nu toe voor de ontwikkeling van het buurtwarmtenet zijn gemaakt worden trouwens betaald door Shell. Het olieconcern heeft in totaal 700 duizend euro ter beschikking gesteld.

