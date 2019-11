Lopend Vuur: Vreugdevuren horen bij de jaarwisseling

De afgelopen jaarwisseling werd voor 40.000 euro aan schade aangericht in Midden-Groningen.

Naast vuurwerk, oliebollen en champagne lijken de vreugdevuren in veel plaatsen een traditie tijdens oud en nieuw. Vaak zijn dat redelijk kleine branden, waarbij kerstbomen worden verbrand. Soms gaan er echter ook autobanden of andere, voor het milieu schadelijke, materialen in de brand.

Vonkenregen

Op sommige plekken wordt er lang aan een hele hoge brandstapel gebouwd. In Scheveningen bijvoorbeeld, waar het vorig jaar tot grote problemen leidde. De vonkenregen zorgde voor flinke schade. Of die houtstapels er dit jaar weer mogen komen in Scheveningen en Duindorp lijkt onwaarschijnlijk, blijkt uit een brief van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag. De plannen van de organisatoren lijken niet veilig genoeg. Een vergunning komt er voorlopig niet.

Traditie of niet, zowel groot als klein: vreugdevuren zorgen doorgaans voor schade. Het asfalt heeft er bijvoorbeeld flink van te lijden.

Hoe kijk jij hier naar?

Ons Lopend Vuur:

