José van Schie keert terug als wethouder na vertrek Anja Woortman

Met Van Schie kiest de PvdA voor een bekend gezicht in Midden-Groningen. Van Schie was zo'n 1,5 jaar wethouder in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, die in 2018 opging in Midden-Groningen.

Onverwacht vertrek

De PvdA is blij dat Van Schie wordt voorgedragen als opvolger van Woortman, maar doet dat met een dubbel gevoel. 'Enerzijds omdat wij een goede, jonge, wethouder door persoonlijke omstandigheden zien vertrekken en anderzijds omdat wij een ervaren bestuurder terug zien keren', zegt fractievoorzitter Thea van der Veen.

Het vertrek van Woortman, die het wethouderschap niet meer kon combineren met haar privéleven, kwam voor Van der Veen onverwacht. 'We verliezen in Anja een wethouder die de geest van de PvdA ademde en leefde: altijd menselijk maar zakelijk waar nodig.'

Was eerder wethouder

Woortman was wethouder met een aantal zware portefeuilles, zoals het mijnbouwdossier en de aanpak van de versterking. 'Daarom hebben we gezocht naar iemand met politiek-bestuurlijke ervaring, kennis van de regio, en die op korte termijn kan beginnen', legt Van der Veen uit.

José van Schie kent het klappen van de zweep. Sinds 2002 was ze raadslid in de gemeente Groningen. In 2004 werd ze voor het eerst wethouder, na het opstappen van wethouder Wicher Pattje. Vanaf 2006 tot 2010 was ze wethouder van Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Sport en Welzijn.

Provincie

Sinds begin 2018 is van Schie Statenlid voor de PvdA. Naast haar werk als Statenlid is ze voorzitter van de stichting Jeugdfonds Cultuur Groningen, bestuurslid van logeerhuis De Opstap en penningmeester van het Oorlogs- en Verzetcentrum Groningen.

De gemeenteraad van Midden-Groningen moet de voordracht van José van Schie als wethouder nog goedkeuren. Donderdagavond neemt Anja Woortman tijdens haar laatste raadsvergadering officieel afscheid.

