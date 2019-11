NNT brengt voorstelling over omstreden anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela

Het stuk over de vrouw van Nelson Mandela wordt geregisseerd door Junior Mthombeni wiens vader actief was in de anti-apartheidsbeweging ANC. 'De voorstelling is een eerbetoon aan haar persoon, aan de heldin Winnie Mandela,' begint actrice Joy Wielkens. 'Ik voel me heel erg betrokken bij haar strijd, als het gaat over afschaffing van ongelijkheid, als het gaat over afschaffing van het onderscheid tussen zwart en wit.'

Winnie de vrijheidsstrijder



Wielkens praat bevlogen over Winnie Mandela (1936-2018). De omstreden verzetsvrouw uit de tijd van de Zuid-Afrikaanse apartheid. 'We willen vooral een beeld schetsen van Winnie dat we nog niet vaak hebben gezien. We hebben al heel vaak gehoord over de dingen waar ze van verdacht is, maar wij hebben ons heel erg verdiept in de vrijheidsstrijder.'

Moord op Stompie Seipei

Het beeld, dat in de voorstelling van het NNT wordt geschetst, is opmerkelijk. Winnie Mandela wordt vaak geassocieerd met de moord op de tiener Stompie Seipei en andere misdaden. De Waarheidscommissie, die na de afschaffing van de Apartheid de balans opmaakte over goed en fout gedurende die periode, was over Winnie Mandela niet mals. De commissie hield haar onder meer verantwoordelijk voor grove overtredingen van de mensenrechten, gepleegd door haar privé-knokploeg. De commissie stelde ook dat een belangrijke getuige in de zaak Stompie Seipei in het belang van Winnie Mandela door het ANC was ontvoerd naar Zambia.

Wrang voor Winnie

'De Waarheidscommissie was heel erg wrang voor Winnie', vindt de actrice. 'Omdat zij eigenlijk ter verantwoording werd geroepen voor de apartheid, terwijl de echte misdadigers van het regime nooit ergens voor zijn berecht.'

Je eigen waarheid

In de voorstelling Dear Winnie komt de donkere kant van de anti-apartheidsactiviste vrijwel niet aan bod. 'We hebben geprobeerd om een soort gelaagdheid aan te brengen. Ze was vrouw, ze was moeder, ze was strijder. Regisseur Junior Mthombeni blijft ons pushen om tot het uiterste te gaan, omdat hij vol is van die strijd en wil dat wij dat naar het toneel brengen. Het publiek moet het voelen omdat als je het voelt je mogelijk dichter bij je eigen waarheid komt. Ik vind dat magisch', besluit Wielkens.

Dear Winnie gaat zaterdag 30 november in première in de Stadsschouwburg in Groningen.