Gemeente Groningen krijgt er openbare laadpalen bij

De gemeente wil de overstap naar elektrisch rijden op deze manier versnellen en faciliteren. 'Daar horen ook laadmogelijkheden dichtbij huis bij', verduidelijkt Broeksma. Op dit moment staan er in de gemeente naar schatting zo'n 150 openbare laadpalen.

Auto's en vrachtrwagens zijn volgens Broeksma verantwoordleijk voor zo'n 23 procent van de CO2-uitstoot. 'Wij stimuleren energievriendelijke vervoersmiddelen. Daar hoort voldoende openbare gelegenheid bij om elektrische auto's op te laden.'

Geen eigen oprit

Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische auto's in de gemeente Groningen. Ongeveer tweederde van de autobezitters heeft geen eigen oprit. 'We willen voorkomen, dat deze mensen bij gebrek aan oplaadmogelijkheden uiteindelijk toch kiezen voor een auto op brandstof.'

Waar de palen komen te staan, is nog onduidelijk. De gemeente gaat begin volgend jaar met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek. Broeksma: 'De bewoners kennen de activiteiten in hun straat immers het beste. Bovendien krijgen we op deze manier inzicht in eventuele bezwaren en suggesties.'

De laadpalen worden geplaatst door een commerciële partij. Het plan maakt onderdeel uit van de nieuwe 'Visie openbare laadinfracstructuur Groningen 2025'.