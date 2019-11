Windmolen Veenkoloniën staat voorlopig stil

Het is toch een beetje een raar gezicht, als je over de Drentse Mondenweg rijdt, langs de eerste turbine van het windpark. De rotorbladen worden wel steeds op de wind gedraaid, maar 'echt' draaien en stroom opwekken doen ze niet.

'Dit is ingecalculeerd', zegt woordvoerder Elzo Springer van windpark Drentse Monden Oostermoer. 'Het is een combinatie van het doen van onderhoud en de afspraken die we binnen het convenant met Astron hebben.'

Convenant

In dat convenant zijn afspraken vastgelegd, zodat Astron de Lofartelescoop in het gebied kan blijven gebruiken en er ook ruimte is voor uiteindelijk 45 windmolens. Maar het betekent wel dat nauwkeurig in kaart moet worden gebracht in hoeverre een windmolen de metingen verstoort.

Begin september zijn die metingen begonnen. Inmiddels zijn ze afgerond. 'We kunnen nu nog geen conclusies trekken, het verwerken van de data kost veel tijd', legt Frank Nuijens van Astron uit. 'Zolang de uitkomsten er niet zijn, mag deze eerste windmolen nog niet draaien en nog geen stroom produceren.'

Astron verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek eind december bekend zijn.

