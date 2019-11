'Haren is een beetje de Bijenkorf van Groningen'

Met een opvallende reclamecampagne in de stad Groningen, willen de Harenaren de Stadjers erop wijzen, dat zij het beste zijn dat Groningen na de gemeentelijke fusie is overkomen. De campagne komt uit de koker van de Stichting Dorpsfonds Haren, een club die nog geld in kas heeft om de voormalige gemeente Haren te promoten en op de kaart te zetten.

Veel te bieden

'Groningen mag best weten wat ze in huis hebben gehaald na de gemeentelijk fusie', zegt Emile Koopmans, van de stichting. 'Haren heeft veel te bieden op het gebied van shoppen, sporten en recreatie. Nou dat willen we de Groningers even vertellen.'

Humor

Koopmans beweert dat de actie niet is bedoeld om de Stadjers te pesten. 'Wij in Haren zijn een beetje de Bijenkorf van de stad; alles is bij ons te koop, dat wilden we de Groningers met een beetje humor laten weten.'

De campagne, die uit billboardreclame en advertenties in de regionale dag- en weekbladen bestaat, is deze week van start gegaan.