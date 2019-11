Tegenonderzoek naar uitstoot biomassa-installatie Winschoten

Dat is de uitkomst van het eerste gesprek dat dinsdag heeft plaatsgevonden tussen de eigenaar van de installatie, Boonstoppel Engineering en de gemeente.

'We willen eerst goed helder hebben wat er aan de hand is', legt Bas van Breugel van Boonstoppel Engineering uit. 'Als we dat boven water hebben, dan zouden we kunnen kijken naar eventuele oplossingen. Als die er al zouden moeten komen.'

De eigenaar van de installatie wil eerst goed weten waarom er zoveel verschil zit tussen deze uitkomsten en eerdere metingen. 'Wij hebben een eerste bijzondere inspectie gehad en daarbij is alles goedgekeurd. Daar is ook een koolmonoxidemeting gedaan en alles was binnen de normen', vertelt Van Breugel. 'En nu is er een forse overschrijding gemeten. Dat is bijzonder.'

Goed gesprek

De gemeente Oldambt laat weten dat het gesprek met de eigenaar een goed gesprek is geweest. 'Er is afgesproken dat de eigenaar met een plan komt, zodat de installatie wel aan de normen gaat voldoen', vertelt woordvoerder Charone Tellegen van de gemeente Oldambt.

Tellegen geeft aan dat het geen probleem is dat de eigenaar eerst een tweede onderzoek laat uitvoeren als daarmee duidelijk wordt wat precies aangepast moet worden. De gemeente zegt dat de installatie voor dat onderzoek tijdelijk aan mag.

Geen vertrouwen

Omwonende Otto Schröder laat weten bezorgd te zijn over de ontwikkelingen en er geen vertrouwen in te hebben. 'In het begin hebben ze ook gezegd dat het aan alle eisen voldoet. Ik geloof er niks van. De eigenaar heeft de boel belazerd en de gemeente is erin gestonken.'

Wanneer het tegenonderzoek gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Lees ook:

- Eigenaar gesloten biomassa-installaties noemt meetresultaten 'onwaarschijnlijk'

- Biomassa-installaties Oldambt voorlopig op slot: uitstoot te hoog (update)