Gronings raadslid genomineerd voor Europese prijs

Het Groningse D66-raadslid Wieke Paulusma is finalist voor de Innovation in Politics Award 2019. Dat is een Europese prijs voor politieke vernieuwing.

Paulusma is genomineerd voor haar betrokkenheid bij de Coöperatieve Wijkraad in de Groninger Oosterparkwijk.

Erkenning

Paulusma is één van de tachtig finalisten voor de prijs. Het Groningse raadslid is genomineerd in de categorie 'democratie'. 'Ik ben heel erg blij met de nominatie', aldus Paulusma. 'Het is een erkenning voor het werk en de energie die we in het project hebben gestoken.'

Democratische vernieuwing

De Coöperatieve Wijkraad in de Oosterparkwijk bestaat sinds 2017. In de wijkraad zitten elf inwoners van de wijk en een aantal leden van de Groningse gemeenteraad. Samen nemen ze beslissingen over de wijk. Paulusma is één van initiatiefnemers.

De Oosterparkwijk is de eerste wijk in Nederland met een wijkraad. De afspraak is dat de gemeenteraad de beslissingen van de wijkraad overneemt. Paulusma: 'Mijn voornaamste doel met de wijkraad is het bouwen aan vertrouwen. Tussen politici en inwoners en tussen wijkbewoners onderling. Ik zie het als onderdeel van de beweging van democratische vernieuwing.'

In Berlijn

De winnaars van de Innovation in Politics Awards worden op 4 december in Berlijn bekendgemaakt. Oud-voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker was vorig jaar één van de winnaars.

