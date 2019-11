Blijhamster vindt slapende vreemdeling in voortuin

'Wat doe jij hier? Weg hier, heel snel! Ik wil jou hier niet meer zien.' Als Dennis Lap 's ochtends zijn huis in Blijham verlaat, weet hij niet wat hij ziet. In zijn voortuin ligt een paardendeken die van hem zelf is en: er blijkt een wildvreemde man onder te slapen.

Lap bedenkt zich niet en pakt zijn telefoon om het tafereel vast te leggen. Ondertussen verzoekt hij de man op dwingende toon te vertrekken: 'De volgende keer bel ik de politie'. De onbekende pakt zijn biezen en gaat ervandoor.

Principe

'Het gaat mij om het principe', verklaart Lap naderhand. 'Hij is om het huis heen geslopen, heeft achter een paardendeken meegenomen en is voor het huis in de tuin gaan liggen. Daar hou ik niet van.'



Mijn huis en mijn grond zijn van mij Dennis Lap

Lap en zijn vriendin hadden eerst niets door, maar hun hond wel. Die sloeg 's nachts aan. Nou ja, heel even dan: 'Dat doet hij wel vaker, als er een vos of kat in de tuin rondloopt. Daarna is hij weer rustig. En dat was dus nu ook zo. Dus daarom hadden wij niets in de gaten'.

Gewoon aanbellen

'Kijk, ik heb niets tegen vreemdelingen', gaat Lap verder. 'Als hij gewoon had aangebeld en om hulp had gevraagd, had ik hem bij wijze van spreken tien of twintig euro gegeven. Maar mijn huis en mijn grond zijn van mij. Daar komt niemand ongevraagd op.'

'Waar hij vandaan komt? Ik weet het niet, maar ik denk uit het Midden-Oosten. Een Iraniër, ofzo. Maar ik had net zo gereageerd als het een blanke zwerver was geweest.'



Nu heeft de gewone burger er last van Dennis Lap

Hooizolder

Volgens Lap is hij niet de enige die zoiets meemaakt. Hij heeft de beelden van het incident op zijn Facebookpagina gezet om zijn buurt- en plaatsgenoten te waarschuwen. 'Ik sprak laatst een boer hier in de buurt. Die denkt dat ze wel eens op zijn hooizolder zitten, omdat hij daar etensresten heeft gevonden.'

'Ik neem het die jongen zelf ook niet echt kwalijk. De regering moet gewoon meer doen en hulp bieden. Nu heeft de gewone burger er last van.'

Veel reacties

Lap maakt de tongen los op Facebook. Zijn video is zes uur na publicatie al bijna vierhonderd keer gedeeld. Het aantal reacties loopt in de honderden. Veel mensen reageren instemmend en prijzen zijn optreden, maar er zijn ook kritische opmerkingen.

'Zielig! Zo ga je niet met mensen om die proberen te overleven', reageert iemand onder het bericht. 'Je had hem ook een kop koffie kunnen aanbieden en een uitsmijter', zegt weer een andere facebookgebruiker.