Minister Knops over versterking: 'Achteraf hadden zaken misschien anders gemoeten'

De versterking van panden in het aardbevingsgebied had 'misschien op een andere manier' moeten worden aangepakt. Tot die conclusie komt minister Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken.

Dinsdag werd bekend dat 1069 woningen alsnog worden versterkt. Terwijl daar niet vanuit werd gegaan. Minister Knops is verantwoordelijk voor de versterkingsopgave en legde woensdagmiddag met zijn collega Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat, verantwoording af over het aardbevingsdossier in onze provincie.

'Sommige zaken lopen zoals ze lopen', zegt Knops. 'Maar als je er met een fris oog naar kijkt, stel je je de vraag waarom destijds voor bepaalde zaken is gekozen.'

'Dit is de realiteit'

Knops is 'tegen wil en dank' verantwoordelijk voor het aardbevingsbestendig maken van duizenden woningen in onze provincie. Hij vervangt de zieke Kajsa Ollongren (D66) die onlangs het dossier overnam van gasminister Eric Wiebes (VVD).

'De vraag is of we met de kennis van nu dingen achteraf anders gedaan zouden hebben', zegt Knops. 'Ik denk het wel. Ik denk ook dat zaken dan beter en sneller waren gegaan. Maar dit is de realiteit.'

Prullenbak

Ondanks deze woorden vindt oppositiepartij PvdA dat het rekenmodel HRA, dat geldt als fundament onder de huidige versterking in de prullenbak moet. 'Ik vond het model al failliet toen het geboren werd', zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Het Groningse Kamerlid roept de minister op om ermee te stoppen. 'Niemand gelooft erin. Inspecteer alle woningen stuk voor stuk en maak ze veilig.' Dat standpunt wordt gedeeld door onder meer wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum en de maatschappelijke organisaties.

Verspilling

De SP wil van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten of het onverwacht toch versterken van de woningen het eind van het HRA-model is. 'We hebben ons altijd tegen deze methode verzet en dat blijkt nu dus terecht', zegt SP-Kamerlid Beckerman.

'De plannen voor de woningen in batch 1581 lagen klaar, maar door de pas op de plaats van Wiebes en de ingebruikname van het HRA-model hebben mensen nu zolang in onzekerheid gezeten. We hebben 1,5 jaar verspild', gaat Beckerman verder.

Excuses

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt de situatie 'ernstig'. Van der Lee: 'Wat hebben nu dan bereikt? Behalve verlies van draagkracht.' Hij vraagt minister Wiebes of hij ook zijn excuses aanbiedt aan de bewoners die lang in onzekerheid hebben gezeten.

Wiebes laat zich daartoe niet verleiden: 'We kunnen achteraf vaststellen dat als we deze plannen toen hadden doorgezet, dat de mensen sneller aan de beurt waren gekomen.'

'Niet getrouwd met HRA'

Wiebes wijst erop dat hij vorig jaar voor de huidige aanpak heeft gekozen omdat het Staatstoezicht op de Mijnen hem dat adviseerde. 'Ik heb het HRA-model niet bedacht en ben er ook niet mee getrouwd. Ik dien mij ook ten alle tijden af te vragen of dit een verstandige aanpak is, maar ik moet ook luisteren naar mijn toezichthouder.'

Volgens Wiebes heeft hij geen alternatief. Toch gaat hij zijn plannen opnieuw voorleggen aan deskundigen van de veiligheidscommissie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen en het Staatstoezicht op de Mijnen.

Sneller en eenvoudiger

Collega-minister Knops ziet dat de huidige aanpak zorgt voor 'gatenkaas op de kaart'. Overal worden plukjes woningen aardbevingsbestendig gemaakt. De minister gaat nu proberen om de versterking eenvoudiger en sneller te maken.

Hierover voert hij gesprekken met partijen in Groningen. Naast gemeenten, provincie en NCG praat hij met aannemers. 'Komend jaar moet dat echt merkbare versnelling opleveren.'

Lees ook:

- Directeur Nationaal Coördinator: 'Het is niet aan mij om excuses aan te bieden'

- 'Veilige' woningen worden alsnog versterkt: 'Dit is het begin van het einde van het Mijnraadadvies'

- Nationaal Coördinator laat 'veilige' woningen alsnog versterken