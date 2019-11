Stadjer zes weken de cel in voor leegroven goede doelenpotjes

'Een way of life. Als hij het even niet trekt, doet hij gekke dingen', zei de raadsman van de Stadjer. De verdachte verscheen niet op de zitting. Hij was in de gevangenis van de trap gevallen en had een te pijnlijke rug.

Kringloopwinkel

Een eigenaresse van een kringloopwinkel sloot op 26 oktober haar winkel af. Ze vermoedde een inbraak en inspecteerde het pand. De potjes voor goede doelen stonden leeg op de toonbank. Er miste 250 euro.

Via camerabeelden kwam de Stadjer in beeld. Hij bleek kort daarop ook nog betrapt te zijn bij winkeldiefstallen. De man heeft een strafblad en had nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand staan van een eerdere veroordeling.

De man ging in de proeftijd van die straf weer op dievenpad. Hij mag daarom ook die 31 dagen bij zijn nieuwe straf optellen.