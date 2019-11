Stadjer verdacht van miljoenenzwendel met prijswinnende app

De auto die de FIOD vorige week in beslag nam, rechts een still van veiligheidsapp Xpose (Foto: FIOD/Beeldbewerking RTV Noord)

Hij zit op dit moment vast op verdenking van witwassen, oplichting en verduistering.

De man is aangehouden in zijn cel en zat al vast voor een ander strafbaar feit. In 2013 werd hij verdacht van afpersing en oplichting. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vermoedt dat hij 2,3 miljoen euro van investeerders in eigen zak heeft gestoken.

Afgelopen donderdag werd hij aangehouden, samen met een 51-jarige zakenman uit Sneek. Die is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte in de zaak. Ook een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden in zijn cel. Hij zou mensen hebben benaderd om te investeren.

App met paniekknop

De Stadjer bedenkt in 2015 met zijn Groningse bedrijf Apps Innovations BV de veiligheidsapp Xpose. De app bevat onder meer een paniekknop, waarmee gebruikers verdachte situaties meteen kunnen streamen naar de hulpdiensten. Verder dan een testversie komt de app niet. Op de bijbehorende website staat alleen nog een kader met 'niet beschikbaar'.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat investeerders in de app in totaal drie miljoen euro hebben ingelegd. Geen van hen krijgt hier ooit rendement voor uitgekeerd.

De FIOD komt het drietal op het spoor na meldingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). De Stadjer maakt 2,3 miljoen euro over van de rekening van het bedrijf naar zijn privérekening. Een opvallende transactie, denkt de instantie die toezicht houdt op dit soort overboekingen. De inleg wordt direct contant opgenomen en daarna vermoedelijk uitgegeven aan luxeproducten en dure vakanties.

Silicon Valley

De Stadjer komt op het idee voor de app naar aanleiding van een gebeurtenis in zijn persoonlijke kring. De Sneker investeert het bedrag voor de testversie van de app. In 2017 wint het duo de prestigieuze 'Mobile Excellence Award' voor hun innovatie.

De Groninger heeft grote plannen met zijn noviteit. Hij wil de app wereldwijd lanceren en gaat op zoek naar investeerders. Dit doet hij via obligaties: leningen om de ontwikkeling van de app te bekostigen. Geldschieters zouden 7 procent rente per maand krijgen over hun inleg.

Via een informatiebrochure worden potentiële geldschieters warm gemaakt voor een investering in de app. De 40-jarige Groninger stelt zich in de brochure voor als aandeelhouder van twee bedrijven: Apps Innovations BV in Groningen en Xpose Incorporate in Palo Alto (Silicon Valley), Californië.

In de brochure wordt gesproken over een team achter de app met 'meer dan 40 jaar internationale ervaring op wereldniveau' en 'een geweldig netwerk van interessante partijen waar de onderneming direct van profiteren kan.'

Geen AFM-toezicht

Het aanschaffen van obligaties gebeurt buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De instantie houdt toezicht op sparen, lenen en beleggen. Dat de AFM geen toezicht houdt, betekent niet per definitie dat het project onbetrouwbaar is. Deelname in de vennootschap wordt aangeboden voor 2500 euro per obligatie, die per twee te koop zijn.

Gedupeerd

Mark van der Molen is één van de beleggers die op dat moment instapt. Hij koopt via een tussenpersoon vier obligaties. 'Ik vond de app een goed initiatief. Ik investeer wel vaker en zoek goed uit waar ik instap. Ik heb wel vaker investeringen buiten AFM-toezicht gedaan, dat ging altijd goed.' Ook zijn vader investeert.

Van der Molen vindt het vooral geruststellend dat de app een prijs gewonnen heeft, en dat diverse bekende Nederlanders zich er positief over uitlaten. Onder wie Peter R. de Vries. 'Die staat bekend als kritisch en betrouwbaar persoon, daarom vertrouwde ik het wel.'

'Gevoel dat het goed zou komen'

De bedenkers van de app beloven de investeerders in februari dit jaar terug te betalen. 'Toen dit niet het geval was, zocht ik direct contact', vertelt de belegger. 'Het brein achter de app belde mij vervolgens persoonlijk op. Ik dacht: wat netjes dat hij mij zelf belt. Hij gaf mij het gevoel dat het goed zou komen.'

De oprichter heeft er in het begin goede verklaringen voor waarom de obligaties niet worden uitbetaald, zegt Van der Molen. Na een paar keer gebeld te hebben, verandert dit. 'Dan zei hij weer dat hij in het buitenland zat, de andere keer had hij weer geen tijd. Op een gegeven moment zei hij dat hij zijn boekhouder had gevraagd het geld van een bedrijfsrekening naar een privérekening over te maken.'

Als ik het geld terugkrijg, ga ik weer investeren Mark van der Molen - gedupeerde

Daarna bleef het stil. Nu is hij zijn geld, 10.000 euro, kwijt. Met de Stadjer heeft hij al vier maanden geen contact kunnen krijgen. Ook via de zakenman uit Sneek kwam hij geen steek verder.

Huiszoeking

Afgelopen donderdag sluit het net zich rond de Stadjer en zijn kompanen. De FIOD doet een huiszoeking in een woning in Sneek en een inval in een bedrijfspand in Joure. Daarbij wordt beslag gelegd op administratie, auto's en een woning.

Van der Molen houdt hoop dat hij zijn geld terugkrijgt. Momenteel investeert hij even niet. 'Mijn budget is nu beperkt. Maar als ik het geld terugkrijg, ga ik weer investeren. Ik kijk altijd om me heen.'

