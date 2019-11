Donar uitgeschakeld in Europe Cup na ineenstorting laatste kwart

Het Europese avontuur van Donar is ten einde na een 64-78 nederlaag tegen Spirou Basket. De Groningers stonden na drie kwarten nog met 56-49 voor, maar storten in het laatste kwart helemaal in en moesten een hele pijnlijke nederlaag incasseren.

Een onbegrijpelijke nederlaag woensdagavond die gestalte kreeg in de laatste tien minuten. Er viel geen schot meer, de Belgen zetten een 0-15 run neer en beslisten het duel in hun voordeel. Donar kwam in het vierde kwart maar tot acht punten. De nederlaag kwam keihard aan in een wedstrijd die lange tijd vanuit Gronings perspectief onder controle was.

Prima sfeer

De toeschouwers in MartiniPlaza zorgden voor een prima sfeer in de hal. Vanaf het eerste fluitsignaal reageerden beide ploegen hierop met goed basketbal. Lange tijd was het in de eerste helft een puntje-puntje wedstrijd.

Goede kant

Na tien minuten basketbal stond de ploeg van coach Erik Braal wel met 23-18 aan de goede kant van de score. Aan de hand van de af en toe ongrijpbare Anthony Beane bleven de Belgen in de wedstrijd.

Gaatje

In de tweede vijf minuten van het tweede kwart sloeg Donar voor het eerst een behoorlijk gaatje. Van een 27-28 achterstand plaatsten de Groningers een run van tien punten: 37-28. Een benutte vrije worp van Beane zette de ruststand op het scorebord.

Verschil uitgebreid

Na de pauze ging Donar verder waar het gebleven was. De voorsprong werd verder uitgebreid naar een verschil van vijftien punten: 45-30. Het leek alsof de Belgen overdonderd werden door de ploeg van Braal en de sfeer in 'Plaza'.

Boarding valt

Het ritme van de Groningers werd halverwege het derde kwart onderbroken. Een gedeelte van de boarding begaf het. Dit zorgde voor tien minuten oponthoud. Hierna stokte het spel bij Donar. Libert profiteerde namens Spirou met een aantal fraaie scores.

Coach Spirou weggestuurd

De coach van Spirou Sam Rotsaert werd in de laatste minuut van het derde kwart naar de kleedkamers gestuurd met zijn tweede technische fout. Donar profiteerde niet echt en zo was het na dertig minuten slechts een verschil van zeven punten: 56-49.

Ingestort

In het laatste kwart ging alles fout voor de Groningers wat fout kon gaan. Er viel geen schot meer, de communicatie was weg en Spirou begon aan een zegetocht. Toen de rook was opgetrokken waren er drie spelers van Donar die het einde van de wedstrijd met vijf fouten niet haalden.

Mokerslag

Topscorer aan de kant van de thuisploeg was Donte Thomas met vijftien punten, Carrington Love was goed voor twaalf punten. De ploeg van coach Erik Braal moet deze mokerslag zien te verwerken. Aanstaande zaterdag 30 november staat de uitwedstrijd in de competitie tegen Heroes Den Bosch op het programma.