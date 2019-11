Pé en Rinus nemen kerstlied op met Swinder

Sinterklaas is nog maar net in het land, maar Pé Daalemmer en Rooie Rinus staan al samen met Swinder in de studio voor een kerstlied. 'Was 't mor weer Kerst', heet het lied. Het is een bewerking van 'Handle with care' van de Travelling Wilburys.

'We waren met de band aan het repeteren en speelden dat nummer van de Travelling Wilburys', vertelt zanger Bas Schröder van Swinder over hoe het idee voor het kerstlied ontstond.

'Toen dachten we: als we daar nou een kerstversie van maken, moeten we het ook opnemen met een soort supergroep. Omdat er in Groningen maar twee echte popsterren zijn, kwamen we bij Pé en Rinus uit.'

Eerste kerstlied Pé en Rinus

Swinder en Pé en Rinus kwamen elkaar tegen tijdens opnames voor het Radio Noordprogramma Twij Deuntjes in 't Waarhuis in Aduarderzijl. 'Zo ontstond het contact en er was wel een klik', vertelt Peter de Haan.

Het is voor het eerst dat Pé en Rinus in hun bijna 40-jarige carrière een kerstlied opnemen. 'Hoe dat kan? Nooit aan gedacht eigenlijk, maar toen Swinder ons benaderde dachten we: waarom niet?'

Onzin opschrijven

Zodoende staan de twee cracks uit de Groningstalige muziekwereld woensdagmiddag in de studio van Gijs van Veldhuizen in de Oosterparkwijk in Stad.

Voor dat de opnames beginnen, wordt er eerst nog uitgebreid gesleuteld aan de tekst. 'Zo gaat dat bij Pé en Rinus ook', vertelt Frank den Hollander. 'Eerst zitten we een heleboel onzin op te schrijven en op het allerlaatste moment komt Peter nog met een paar belangrijke wijzigingen en die nemen we dan over, want die zijn gewoon beter.'

Lekker met zijn tweeën onder de dekens

'Het moet van die belletjes hebben', antwoordt Den Hollander op de vraag hoe een kerstlied moet klinken. 'En het moet over een rendier en een arrenslee gaan, maar dat is niks voor ons. Dus we hebben geprobeerd de sfeer te pakken van dat iedereen naar de bouwmarkt moet en naar Notting Hill en Home Alone zit te kijken', legt hij uit.

'En dan is eigenlijk de clou dat we lekker met zijn tweeën thuis onder de dekens blijven liggen', vult Den Hollander aan.

Verschijning

'Was 't mor weer Kerst' van Swinder en Pé en Rinus verschijnt nadat Sinterklaas weer is vertrokken.