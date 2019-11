Braal: 'We zijn afgetroefd door een slimmer team'

Love: 'We bezweken in het vierde kwart onder de druk'

De druiven waren buitengewoon zuur voor Donar en coach Erik Braal na de Europese eliminatie tegen Spirou. 'In het vierde kwart hebben we niet goed genoeg gespeeld.'

De uitschakeling tegen de Belgen kwam hard aan bij Braal. 'Het is de realiteit nu, Spirou heeft verdiend gewonnen. Ons ritme werd gebroken door incidenten met reclameborden die omvielen, lichten die uitvielen.'

Gemiste vrije worpen

Braal wou het niet ophangen aan de mentaliteit van zijn team. 'Bij een 55-47 stand krijgen wij zes vrije worpen en benutten er één. Dat was een geweldige kans om het verschil weer naar tien te krijgen na een moeizame fase van ons.'

Nog slechter spel

'Dit gebeurt niet waarna we nog slechter gingen spelen. Spirou greep het momentum. Wij bleven de turnovers op elkaar stapelen, missen makkelijke schoten en zijn het helemaal kwijt. Wij moeten gewoon die kansen benutten, dan is onze mentaliteit weer prima. Ik vind het een containerbegrip en niet van toepassing,' aldus Braal.

Realiteit

Hoe moet de ploeg zich nu weer opladen voor de wedstrijd tegen Den Bosch? 'We kunnen nu in ieder geval meer trainen,' zegt Braal cynisch. 'Alleen de beker en competitie resteren nu nog voor ons. Daar moeten we het mee doen.'

Doet pijn

Ook Carrington Love had het erg moeilijk met de nederlaag. 'Dit resultaat doet pijn,' vertelt de point guard. 'Op dit toneel wil je je laten zien. We bezweken in het vierde kwart onder de druk. Onze verdediging was niet goed genoeg en onze schoten vielen niet.'

In de spiegel kijken

Aanstaande zaterdag wacht Den Bosch alweer. 'We moeten in de spiegel kijken en ons weer op zien te laden. De Nederlandse competitie rest nu voor ons, dat is de keiharde realiteit,' besluit Love.

Lees ook:

- Donar uitgeschakeld in Europe Cup na ineenstorting laatste kwart