Lachgas in toekomst mogelijk ook in Groningen volledig verboden

'Als duidelijk is dat het experiment in Arnhem juridisch haalbaar is, kom ik bij u terug over dit onderwerp', zegt Schuiling. Voorlopig gaat de burgemeester niet verder dan een gedeeltelijk verbod.

Verkoop bij evenementen verboden

De gemeenteraad stemde er woensdag mee in om de verkoop van lachgas bij evenementen te verbieden. Als je een lachgaspatroon op straat achterlaat, kun je een boete krijgen.

Arnhem

Arnhem koos eind oktober als eerste gemeente van Nederland voor een totaalverbod op lachgas. Behalve straatverkoop is ook het verkopen van lachgas in horecagelegenheden daar niet meer toegestaan.

In Groningen is verkoop in horecagelegenheden en ook in bijvoorbeeld avondwinkels wel toegestaan. De burgemeester wil het hier nog niet verbieden omdat lachgas in principe een legaal product is. Het wordt namelijk ook gebruikt voor slagroomspuiten.

'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'

Studentenpartij Student&Stad ziet niets in het verbieden van lachgas. Marten Duit, het enige raadslid van de partij, diende daarover een motie in met de titel 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht' - een knipoog naar de gelijknamige hit van John de Bever uit 2015.

'Het is niet bewezen dat recreatief gebruik van lachgas schadelijk is', zegt Duit. 'Ook zijn we bang dat lachgas bij een verbod in het criminele circuit terechtkomt.' De motie werd alleen ondersteund door de VVD en haalde daarom geen meerderheid.

'Wie het laatst lacht, lacht het best'

Ook de PVV en de Stadspartij deden een duit in het zakje. Die partijen willen juist wél dat er maatregelen worden getroffen tegen lachgasgebruik, en noemden hun motie 'Wie het laatst lacht, lacht het best'.

De twee partijen willen dat de gemeente gaat onderzoeken of er een verbod kan komen op het gebruik van lachgas in de horeca.

Soortgelijke plannen

Ook de motie van de PVV en de Stadspartij werd door de meeste andere partijen verworpen, mede omdat burgemeester Schuiling zelf al soortgelijke plannen heeft. 'De motie is verworpen, maar we gaan uw ideeën tóch uitvoeren', besloot hij het debat.

