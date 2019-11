Nieuwe parkeergarage met komst Forum, maar wat kost parkeren daar?

De garage heeft 382 parkeerplekken, maar sta je daar eigenlijk wel voordelig? Om kort te zijn: Nee. Maar de parkeergarage heeft wel voordelen. Er hangt een kunstwerk midden in de garage ter uwer vermaak én dichter bij de Grote Markt kom je niet met je auto.

Een eurootje per 18 minuten

Maar wat zijn die voordelen allemaal waard? Om een goede vergelijking te maken, kunnen we het best de dagtarieven naast elkaar leggen. De tarieven per losse gedeelten verschillen nogal, ook omdat het aantal minuten dat gerekend wordt per gedeelte verschilt per garage. Van tien tot zestig minuten.

De parkeergarage van het Forum heeft een tarief van 1 euro per 18 minuten (of een gedeelte daarvan), met een maximaal dagtarief van 24 euro. Dat maakt de garage direct de duurste van Stad. De Ossenmarkt kost 23,50 euro per dag en is daarmee nummer twee. Wel ligt de Ossenmarkt aanzienlijk verder weg van de Grote Markt dan de garage van het Forum. Op plek drie staat de Rademarkt met een dagtarief van 23 euro.

Wilt u goedkoop parkeren in de stad? Dat kan ook. Parkeergarage Boterdiep, Circus en Oosterpoort vragen 10 euro per dag. Om kort te parkeren vragen ze alle drie 1 euro, maar wel per verschillend aantal minuten. Respectievelijk per 25, 24 en 20 minuten.

Parkeertip

De RTV Noord-parkeertip is echter om niet in de bovenstaande parkeergarages te gaan parkeren. Het meest voordelige parkeer je onder het provinciehuis. Daar sta je al voor 40 cent per 10 minuten. Om daar een hele dag te staan betaal je 22 euro. Dat is twee euro minder dan in het Forum zelf. Van die twee euro zou het dan weer mogelijk moeten zijn om een (gedeelte van een) kopje koffie te kunnen kopen.

Toch zitten er wel wat haken en ogen aan het parkeren onder het provinciehuis. Dat mag alleen in de avonduren en het weekend. Ook is de parkeergarage van het provinciehuis gesloten tot 2 januari 2020 vanwege een verbouwing. Tot die tijd wijst de provincie parkeerders naar het Forum. Of de parkeertarieven bij het provinciehuis hetzelfde blijven na de verbouwing is niet bekend.

Hieronder een overzicht met wat de verschillende garages kosten. De goedkoopste staat bovenaan. Het Forum staat als duurste onderaan.