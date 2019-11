Drie jaar cel geëist voor 'vergisbrand' in Westerlee

Een 51-jarige Veendammer hangt een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van het vernielen en in brand steken van een auto in Westerlee.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man zich van 22 maart tot 2 april schuldig gemaakt aan 'zeer ernstige en beangstigende feiten'.



Vergisauto

De autobrand was een wraakactie van de man, bedoeld voor zijn ex-vriendin. Hij ging met aanmaakblokjes en bio-ethanol naar Westerlee en stak daar de auto van een buurtbewoner in brand. Die auto leek op de auto van zijn ex, ook qua kleur. De Veendammer was dronken en stichtte brand bij de verkeerde auto..



Eerder had de man ook al brand gesticht in Muntendam, de voormalige woonplaats van zijn ex. Zij verhuisde daarna naar haar ouders in Westerlee.

Vernielingen

De Veendammer wordt niet alleen verdacht van brandstichting maar ook van vernielingen. De 'vergisauto' van de buurtbewoner was daarbij telkens het mikpunt. De ruiten van zijn wagen waren ingegooid met een kei. Ook het navigatiesysteem werd vernield.



Bij de autobrand smolt een buitenbankje bij omwonenden en sprong er een barst in de ruiten van de woning. De hond van de bewoners sloeg daarop aan. 'Als dat niet was gebeurd, was dit heel anders afgelopen', aldus de officier van justitie.

'Dat kin ik nait aan'

Naast een celstraf eist het OM een locatieverbod voor de man in Muntendam, Westerlee en Heiligerlee. Verder moet de man, als het aan de officier ligt, alcohol links laten liggen en mag hij geen contact meer zoeken met zijn ex. Voor de zekerheid zou hij daarom een enkelband moeten dragen.

De Veendammer is zwakbegaafd en volgens deskundigen kan hij niet omgaan met emoties. De relatiebreuk met zijn ex was voor hem onverteerbaar, zegt de man: 'Dat kin ik nait aan.' Hij werd op 2 april opgepakt en zit nu bijna acht maanden vast. Deskundigen schatten de kans op herhaling laag in.



Voor de Kerst thuis

Zijn advocaat vindt de strafeis te hoog. 'Zeker gezien vergelijkbare zaken en dan hebben we het nog niet eens over zijn geestelijke gesteldheid. Veel te gek.' Mocht het tot een veroordeling komen, dan vindt de raadsman een straf van zestien maanden (acht voorwaardelijk) meer dan voldoende. 'Desnoods met een werkstraf, maar dan is hij wel voor de Kerst thuis.'

De rechter doet over twee weken uitspraak.