Drentse én Groninger Ondernemingsprijs: Stadskanaal heeft het allemaal

Zowel de Drentse Ondernemingsprijs en de Groninger Ondernemingsprijs valt in handen van twee ondernemers in de Kanaalstreek. Daarmee profileert Stadskanaal en omgeving zich als dé vestigingsplaats voor het midden- en kleinbedrijf.

Het was laat vannacht, maar dat weerhield Witec-directeur Erik Vos er niet van om donderdagochtend om half negen aan te schuiven op Radio Noord. Want als winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs is Vos, samen met mededirecteur Raimon Warta, een jaar lang de gebraden haan van onze provincie.

Steenworp afstand

Een week eerder kon de vlag uit bij Avitec uit Nieuw Buinen, die de Drentse Ondernemingsprijs in de wacht wist te slepen. Ook Avitec heeft een nauwe band met Stadskanaal. Het aannemingsbedrijf is op een steenworp afstand van Stadskanaal gevestigd, vertimmert het winkelcentrum in opdracht van gemeente en provincie en is eveneens nauw verbonden met Stadskanaal.

Dat de prijswinnende twee ondernemingen juist uit de Kanaalstreek komen, is geen toeval, zegt ondernemer Martin van der Leest, al diep verbonden met Stadskanaal en omgeving.

Dood als oud katoen

'Ik sprak tijdens de Promotiedagen in Martiniplaza mensen die ik niet kende en tegen ons zeiden: "De hele beurs is zo dood als oud katoen, en juist bij de stand Stadskanaal is leven in de tent. Hoe kan dat?" Dat is denk ik wel veelzeggend', zegt Van der Leest, die met SealteQ een bedrijf in bezit heeft die ooit in de top drie belandde van de Groninger Ondernemingsprijs.

'Die persoon zei: hoe jullie elkaar vinden in Stadskanaal, zowel bedrijfsleven onderling als overheid en bedrijfsleven, dat zie je niet overal. En ik denk dat dat zo is.'

Wanneer ze er naar gevraagd worden, banadrukken Van der Leest en de prijswinnaars Vos en Timmermans de goede relatie met de gemeente Stadskanaal. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) hoort de complimenten met goedkeuring aan.

Hekel aan wachten

'Ondernemers hebben een hekel aan wachten', zegt hij. 'We hebben niet voor niets twee accountmanagers rondlopen die continu bezig zijn met vragen vanuit het bedrijfsleven hier in Stadskanaal. Ze vangen signalen op, organiseren activiteiten en werken goed samen met de ondernemersvereniging hier.'

Die ondernemersvereniging, de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek, is er trots op dat twee leden van de vereniging op het schild zijn gehesen in Groningen en in Drenthe.

'De band met de gemeente is intiem', legt voorzitter Yung Li van de VVKB uit. 'We hebben nauw contact met medewerkers van de gemeente Stadskanaal, organiseren samen activiteiten. Dat werpt zijn vruchten af. Heel mooi.'

Ongezonde leefstijl

Ben Timmermans, een van de prijswinnende ondernemers, ziet dat de Kanaalstreek in veel lijstjes niet altijd goed naar voren komt. Ongezonde leefstijl, hoge werkloosheid, relatief veel laagopgeleiden, het zal allemaal wel, zegt Timmermans, maar er is ook een hoop te melden waarom de Kanaalstreek juist wél de plek is om te ondernemen.

De arbeidsproductie en arbeidsmoraal is hier heel hoog. Werknemers hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel Ben Timmermans, prijswinnende ondernemer

'De arbeidsproductie en arbeidsmoraal is hier heel hoog', zegt hij. 'Werknemers hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dat komt misschien ook omdat mensen het hier zelf moeten doen, we krijgen hier niks cadeau. Dat zorgt voor een enorme bewijsdrift en dat komt het ondernemersklimaat ten goede. Dit is geen gespreid bedje, we moeten hier met elkaar twee stappen harder lopen om vooruit te komen. Dat is de kern van het succes van veel bedrijven hier.'

Potentie

Erik Vos, die andere prijswinnaar, ziet ook de potentie van de Kanaalstreek. Hij en kompaan Warta verhuisden met Witec enkele jaren geleden van Ter Apelkanaal naar Stadskanaal.

'We werken vanuit een andere onderneming, Dok 4, samen met de gemeente Stadskanaal. Je kunt een grote gemeente nooit met een kleine gemeente vergelijken, maar in vergelijking met andere gemeenten doet Stadskanaal het als gemeente gewoon goed. Er is sprake van een hoge handelingssnelheid en we krijgen met elkaar veel voor elkaar.'

Vos laat daarom bewust in presentaties de Groninger vlag zien aan nationale en internationale klanten. Laten zien waar je vandaan komt is belangrijk, zegt hij.

Als wij ons als regio nog meer gaan onderscheiden, zie ik echt kansen Erik Vos, prijswinnende ondernemer

'Daar krijgen we goede reacties op. En vergis je niet: de hele wereld komt naar Stadskanaal. Als wij ons als regio nog meer gaan onderscheiden, zie ik echt kansen. We groeien nu zo'n 30 procent per jaar, harder kan niet. We moeten soms klanten weigeren. Dat klinkt arrogant, maar dat bedoel ik niet zo. Dat werk belandt nu nog niet in de regio. Hoe mooi zou dat zijn wanneer dat in de toekomst wel gebeurt?'

Yung Li is trots op de ondernemers in de streek, maar denkt er ook over na hoe dit succes valt te vermarkten. 'Daar gaan we het binnen de vereniging wel over hebben. Dat is iets waar we aan kunnen werken.'

Kwartje de goede kant op

Timmermans voorspelt dat de Kanaalstreek zich verder kan ontwikkelen. De verdubbeling van de N366 als verbindingsweg, de komst van de trein in 2023, het zijn allemaal signalen dat het kwartje de goede kant op kan vallen, zegt hij.

'Ik hoor om me heen dat jongeren hier wel willen blijven. En qua bedrijven kunnen ze nu ook blijven. SealteQ, De Haan Special Equipment, Witec, toeleveranciers van deze bedrijven, ons bedrijf. Zowel op mbo- en hbo- niveau kunnen studenten hier terecht voor een baan. Van laag- tot hoogopgeleid zijn er kansen. Dat moeten we nog meer zichtbaar maken met elkaar.'

Interessante ideeën

En Timmermans, Vos en Van der Leest denken niet alleen aan de eigen tent. Ze zijn verbonden aan de Innovatiehub Zuid-Groningen. Daarmee willen ze interessante ideeën door studenten laten uitwerken tot start-up. Juist in de Kanaalstreek, zo betogen zij.

'De generatie van nu denkt heel anders, daar moet je op inspelen. Dat willen wij doen door ze te laten ondernemen met interessante ideeën. Deze regio heeft toekomst, absoluut', zegt Timmermans resoluut.

Lees ook:

- Techniekbedrijf Witec uit Stadskanaal wint Groninger Ondernemingsprijs