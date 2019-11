'De geleden schade door windmolens moet worden vergoed'

Was te verwachten

Het was te verwachten dat woningen dicht bij windmolen in waarde zouden dalen. Dit was echter geen argument om de vergunning te weigeren. Het algemeen belang gaat boven het individueel belang. Woningeigenaren blijven met een scheur in de broek achter en er is blijkbaar niemand die zich hierom bekommert. Mijn inziens dient deze schade betaald te worden door de windmolen exploitant .

Geen gemeenschapsgeld

De winsten die deze maken rechtvaardigen dit standpunt. Het kan en mag toch niet zo zijn dat de gemeenschap hier ook nog eens voor opdraait. Het kabinet zou hier regels voor moeten opstellen. Dus klip en klaar de windmolen exploitant aan wijzen om de geleden schade van waardevermindering woning moeten vergoeden.



Hendrik Klap was tussen 2002 en 2013 wethouder voor de gemeente Vlagtwedde



Stevige oppositie

Nu landsbreed stevige oppositie bestaat tegen het in woongebieden plaatsen van windmolens, zou toch in Den Haag het besef moeten doordringen van de onjuistheid van het overal maar neerzetten ervan. Het is al zo vaak gezegd: zet ze op zee, of helemaal niet. Er zijn betere mogelijkheden als het gaat om “schone energie”.

Wingewesten betalen de rekening

Nu dit weer: huizen zijn aantoonbaar minder waard. Mensen lijden schade, niet alleen fysiek, maar ook financieel. En dat zijn weer de mensen in de buitengebieden, bezien vanuit Den Haag. De wingewesten van ons land betalen de rekening van leuke dingen voor de mensen in het westen. Kort door de bocht? Misschien, maar laat Den Haag dan maar 's aantonen waarom die bocht te kort genomen wordt. En dus compenseren waar reële schade geleden is, of wordt.

Fokke Fennema was predikant bij verschillende Doopsgezinde gemeenten in onze provincie en is raadslid voor D66 in Oldambt.



Oneerlijk

Het onderzoek laat zien wat iedereen al lang wist: de lusten en lasten zijn volstrekt oneerlijk verdeeld tussen energiereuzen, windboeren en omwonenden. De bejubelde gebiedsfondsen en andere schijnparticipatie zijn een minuscuul doekje voor het bloeden. Omwonenden van windparken zijn radeloos gemaakt.

Het moge vanzelfsprekend zijn dat deze schade vergoed moet worden door de bedrijven die grof geld verdienen aan de molens. Maar daar zal de lobby van deze subsidieslurpers wel een stokje voor steken. Het provinciebestuur zal het allemaal wel weer 'fantastisch' vinden en dus zullen we met zijn allen weer gaan dokken.

Stoppen met megaparken

Voor nieuwe parken is er met dit onderzoek eens te meer een reden om de molens niet zo dicht bij bebouwing te zetten, maar meer nog om voor eens en altijd te stoppen met dit soort megaparken. Wanneer (wind-)energie door een Provinciaal energiebedrijf wordt opgewekt, zullen dit soort problemen er niet langer zijn en ontstaat er echt draagvlak. Voordat we dat gaan meemaken, moeten er even wat 'groene' oogkleppen af in de politiek.

Lisa de Leeuw is campagnemedewerker bij de SP en was voorheen voorzitter van ROOD in Groningen, de jongerenorganisatie van de partij.



Geen wonder

Er is onderzoek gedaan door de RUG naar wat mensen denken dat er gaat gebeuren wanneer de molens er zijn geplaatst. Er is door een deel van de bewoners in de omgeving enorm veel heisa gemaakt van wat er gaat komen. Om de zaken op scherp te zetten zijn er zelfs bedreigingen geweest en meerdere criminele daden. Geen wonder dat mensen een keer extra nadenken over de aankoop van woning aldaar. Geen wonder dat men ook minder biedt als er veel onzekerheid is.

Jammer

Pas wanneer de molens er staan kan daadwerkelijk worden vastgesteld of het lijden dat werd gevreesd ook werkelijkheid is geworden. Het is wel jammer voor mensen die er geen last van denken te krijgen, want als zij toch hun woning willen verkopen dan kan dat geld schelen. Ik ben niet van mening dat er nu direct fondsen moeten worden ingericht, maar planschade kan altijd worden aangevraagd als schade (waaronder waardevermindering) door wijziging van bestemmingsplannen kan worden aangetoond.

David de Jong was vijftien jaar raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Groningen.



Compensatie is vanzelfsprekend

Het lijkt me vanzelfsprekend dat huizen in waarde dalen in de nabijheid van een windpark of meer alleenstaande windmolens. Het woongenot wordt er door aangetast; continu gezoef en gezoem om je heen, horizon vervuiling en scheve gezichten in de gemeente. Een boer wiens land wordt gebruikt, krijgt geld. Boeren die vlakbij zitten met evenveel overlast krijgen nagenoeg niets.

Windparken horen op zee

Dit moet veranderen. Allereerst behoren windparken in een dichtbevolkt land als Nederland niet op het land maar op zee geplaatst te worden. Gelukkig grenst Nederland aan de zee. En deze zee, de Noordzee is ook nog relatief ondiep. Waardoor er daar vele mindmolens gebouwd kunnen worden. Woningbezitters die aantoonbare schade lijden, dienen fair gecompenseerd te worden. Snel en afdoende.

Jan Evenhuis was tussen 1982 en 2014 raadslid voor de VVD in de gemeente Groningen