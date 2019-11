Delfzijlsters moeten blaftaks blijven betalen

Het was 10 tegen 8. Stulp kreeg alle oppositiepartijen mee, maar de coalitie hield de rijen gesloten.

Ruim anderhalve ton

Hondenbezitters betalen 62,70 euro voor één hond. Twee honden kosten inwoners 125,40 euro per jaar. Daarmee levert de blaftaks 160.000 euro op voor de gemeentekas.

Edward Stulp vind de hondenbelasting ouderwets: 'Het draagvlak hiervoor is onder inwoners flink afgenomen. Waarom blijven we het dan toch heffen?' Ook omdat de inkomsten niet worden besteed aan hondenpoepzakjes of afvalbakken.

Lijst Stulp wil hiermee voorsorteren op afschaffing van hondenbelasting in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Loppersum heft ook hondenbelasting, Appingedam niet. 'De meerderheid maakt het verschil. Als wij geen hondenbelasting meer heffen, is het twee tegen één.'

Verwarrend

Volgens Nick Boersma van Fractie 2014 (coalitie) kan afschaffing verwarrend zijn: 'Je maakt het vaag als je komend jaar een wijziging doorvoert en het jaar daarop wel weer hondenbelasting heft. Laten we onze inwoners die onduidelijkheid besparen.'

Verschillende coalitiepartijen stemden in 2016 nog voor een onderzoek naar het afschaffen van de blaftaks, onder wie Cor Buffinga van de ChristenUnie. Hij liet donderdag weten nog steeds voor afschaffing te zijn, maar niet ten koste van de algemene reserve, zoals Stulp voorstelt.

'Als er een goed dekkingsvoorstel lag, dan hadden we er nog over kunnen praten. Dit vind ik te kort door de bocht.'

Gelijkspel

Drie weken geleden sprak de raad van Delfzijl ook al over de hondenbelasting. Toen was het een gelijkspel: 9 raadsleden stemden voor afschaffing en 9 tegen. Daarop werden de stemmen gestaakt.

Nick Boersma van coalitiepartij Fractie 2014 was er toen niet bij, waardoor er een even aantal raadsleden was. Hij was er donderdag wel en stemde tegen afschaffing.

Eemdelta nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat er met de hondenbelasting gaat gebeuren in de nieuwe gemeente Eemsdelta, die op 1 januari 2021 van start gaat. Daarover kunnen de raden de komende tijd nog pittige discussies voeren.

In Loppersum betalen hondenbezitters 85,65 euro voor één hond en 128,40 euro voor elke tweede, derde en volgende hond.

Woede in Groningen

In de nieuwe gemeente Groningen wordt wel hondenbelasting geheven. In de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer was dat niet het geval. Hondenbezitters daar zijn boos, omdat ze die belasting nu ineens moeten betalen. Ze zamelden ruim vierduizend handtekeningen in voor afschaffing.

Dat bleek tevergeefs. Vanwege de benarde financiële positie heft Groningen de hondenbelasting in de hele gemeente.

