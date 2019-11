Founder Talks: Twee ondernemers op zoek naar internationaal succes

Een jubileumeditie, want het was alweer de tiende keer dat de ondernemers-talkshow werd gehouden.

Artiestenmanager en mede-eigenaar van twee muzieklabels Walter Flapper en duizendpoot in de game-industrie en Indietopia-oprichter Mendel Bouman spraken over internationaal succes, stoppen met Noisia en de professionaliseringsslag in het maken van games.

Walter Flapper is artiestenmanager van het bekende Noisia en van bands als Zonderling en Posij. Samen met de leden van Noisia is hij mede-eigenaar van twee platenlabels en een publishingbedrijf. Hij studeerde geschiedenis met een bijbaantje als schoonmaker, toen z'n vrienden van Noisia hem vroegen om manager te worden.

'Ik dacht: hoezo dan? Ik weet niks van muziek! Maar zij zagen blijkbaar de ondernemer in me.'

Internationale toppers

Vanaf 2010 ging het hard met het drum 'n bass trio Noisia. Ze draaiden over de hele wereld, tekenden bij het platenlabel van rapper Jay Z, werkten met internationale toppers The Prodigy, deadmau5 en Skrillex. Die vertoefde zelfs een paar weken bij Flapper op de bank en schreef z'n hits in de Noisia-studio. Noisia schreef ook nog eens een nummer onder de trailer van een Transformers film.

Hoewel de successen zich aaneen regen, stopt het trio volgend jaar.

Absurde presentatie

'Dat kwam eigenlijk door mij', zegt Flapper. 'Het is eigenlijk al een absurde prestatie om zo lang als producers samen te werken. Ze groeiden creatief allemaal een andere kant op en het werd steeds moeilijker om nieuwe tours op te zetten, albums te maken en er nog heel veel lol aan te hebben. Het voelde als moeten en toen besloot ik om er als manager mee te stoppen.'

Flapper zegt dat de Noisia-leden ervan schrokken en dat zijn besluit hen tot nadenken aanzette.

'Ik denk dat hun keuze om te stoppen voor ons allemaal een opluchting is. Het geeft ons nu de vrijheid om met nieuwe dingen bezig te gaan. Het is trouwens fantastisch om te zien hoeveel steun we van fans krijgen. Dat is wel raar, want het is alsof je naar je eigen uitvaart aan het kijken bent.'

'Ik doe alles'

Indietopia-oprichter Mendel Bouman had geen zin zich te specialiseren. 'Ik schrijf, maak muziek en ik was vooral op zoek naar een industrie waar ik al mijn passies kon combineren', aldus Bouman. 'Dat werd de game-Industrie. Die was in het Noorden erg gefragmenteerd en er was niemand die de boel bij elkaar probeerde te brengen.'

Zo werd Indietopia geboren, een accelerator en nu ook een uitgever van games. Eerst antikraak aan de Grote Markt, nu in het Kwadraat, het gebouw waar ook het Dagblad van het Noorden in is gevestigd.

Moeilijke stap

'Die stap was moeilijk voor veel game-ontwikkelaars. Ze moesten ineens meer omzet gaan draaien om de werkplek te kunnen bekostigen. Dat wilde niet iedereen, maar ik vond de professionalisering belangrijk. Dan maar een bijbaan nemen, of anders het businessmodel uitbouwen.'

Het is heel moeilijk om van een game een wereldwijd succes te maken, weet Bouman inmiddels. 'Er komen ongeveer zestig games per dag uit. Iedereen probeert zijn product met guerillamarketing te promoten en influencers worden overspoeld met aanvragen. De ouderwetse manier van adverteren werkt nog wel, maar daar moet je dan wel het geld voor hebben.'

