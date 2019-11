Wijkagent Eva stelt 'brutale' vraag aan Oosterparkers

Dijkman is sinds een paar maanden wijkagent in de Groninger Oosterparkwijk. Af en toe belt ze aan bij een willekeurig huis en vraagt de bewoners of ze mag aanschuiven aan de lunchtafel.

Bij Henk en Ans

Dit keer belt Dijkman aan bij Henk en Ans, echte Oosterparkers en liefhebbers van FC Groningen. 'Ze vroeg of ze hier een broodje mocht eten. Natuurlijk mag dat', zegt Ans. 'Waar we het over gehad hebben? Poeh, over van alles. Over het stadion dat hier weg is, over de buurt, over overlast, maar wij hebben van niemand overlast.'

Positieve reacties

De politie heeft een deel van het lunchgesprek op Facebook geplaatst. De reacties zijn lovend: 'Prachtig initiatief, deden ze dat maar meer. Dan weet je ook wat er speelt onder de mensen'. Iemand anders schrijft: 'De deur staat hier ook voor haar open'.