Verloofde omgekomen Haiko: 'Ik ben blij dat de regels in de bouw aangescherpt moeten worden'

Een muur van vijfduizend kilo valt boven op hem en Haiko is op slag dood.

Onwerkelijk

'Het is nog steeds een heel onwerkelijke dag', vertelt Esmee Veendorp, destijds de verloofde van Haiko. 'Ik werd 's morgens gebeld door mijn schoonmoeder en toen zijn we met z'n allen naar het ziekenhuis gegaan.'

'Haiko was een heel stil iemand; iemand die niet op de voorgrond stond, maar wel met iedereen bevriend was', zegt Esmee. 'Hij was een harde werker. Hij was leerling in de bouw en zat in zijn laatste jaar. Zijn vaste contract lag al klaar.'

Rechtszaak

Bouwbedrijf Van Wijnen Groningen, waar Haiko leerling was, is donderdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een boete van 40.000 euro. Volgens de rechtbank is Van Wijnen 'ernstig tekort geschoten'. Het bedrijf had de risico's beter moeten inschatten en maatregelen moeten nemen om ongelukken te voorkomen.

Esmee is blij dat de veiligheid in de bouw nu aangescherpt moet worden. 'Maar dit wil niemand, laten we dat voorop stellen. Dit is een ongeluk geweest.'

Niet altijd makkelijk

Het gaat inmiddels goed met Esmee. 'Je hebt geen andere keuze dan door te gaan. Ik kan wel thuis gaan zitten, maar dat helpt me niet. Ik heb mijn leven weer op de rit, maar het is niet altijd makkelijk.'

Lees ook:

- Boete voor werkgever van omgekomen bouwvakker