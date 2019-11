Witte zakdoekjes keren terug bij voormalig Oosterparkstadion

Vanwege het honderdjarig bestaan van Nijestee plant de woningcorporatie namelijk honderd zogeheten zakdoekbomen in Stad. Huurders mogen zelf een locatie aandragen voor een nieuwe boom.

Symboliek

De eerste schop ging vrijdag de grond in bij het oude Oosterparkstadion. Volgens Nijestee-directeur Pieter Bregman, die de klus samen met wethouder Roeland van der Schaaf klaart, is die locatie geen toeval.

'Die symboliek is mooi toch? Verder wilden we hier een boom zetten die past bij de plek. Niet te groot, niet te klein en goed voor bijen en insecten. Ook moest hij sierwaarde hebben. Zo kwamen we op deze zakdoekjesboom terecht. In het voorjaar als hij bloeit hangen er allemaal witte zakdoekjes in.'

De eerste boom gaat de grond in



Hoewel de soort niet veel voorkomt, kent Bregman de Davidia involucrata goed. 'Een vriend van mij in Peize heeft ook zo'n boom. Daar heb ik een zaailing van in mijn tuin geplant, want ik vind het een hartstikke mooi ding.'

Zo ziet de boom er in het voorjaar uit



Blauwe Dorp



Met de bomenplant speelt Nijestee volgens Bregman bovendien in op een thema dat dagelijks het nieuws haalt: de klimaatproblematiek.

'We zijn bezig met de vraag hoe we de stad voor de komende honderd jaar gezond kunnen houden. En het is een mooie link met het verleden. Toen wij hier het Blauwe Dorp bouwden, was het idee ook dat mensen gezond en in het groen konden wonen. Je ziet nu echter dat de stad steeds meer versteent. Dit is een mooie manier om een bijdrage aan een gezonde leefomgeving te leveren.'

Andere betekenis

Overigens ziet de corporatiedirecteur nog een andere symboliek in de witte zakdoekjes. Een verwijzing die meer bij zijn werkzaamheden past.

'Je kunt zeggen dat ze erin hangen voor de verhuurdersheffing, die nu weleens een keer afgeschaft mag worden.'