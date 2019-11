CDA Oldambt betreurt einde coalitie-onderhandelingen

'Er moet nog heel wat water door het Winschoterdiep voordat wij zeggen: wij gaan ervoor.' Het waren de woorden van CDA-fractievoorzitter Tim van Bostelen van een maand geleden. Donderdagmiddag werd bekend dat de onderhandelingen mislukt zijn.

Van Bostelen: 'We hadden graag bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Maar als je met elkaar in gesprek bent, komt ook de uitvoering voorbij. Hieruit bleek dat we niet bij elkaar gingen komen.'

Investeren

Behalve het CDA zat ook de ChristenUnie aan tafel bij de coalitiegesprekken. Samen met de bestaande coalitie waren dat vijf partijen, die allemaal vertegenwoordigd wilden worden in het college. Van Bostelen: 'Die vertegenwoordiging is voor ons als CDA heel belangrijk. Als je in de coalitie komt, dan moet er ook een wethouder zitten. De ChristenUnie dacht er net zo over.'

'We moeten met elkaar als nieuw team de uitdagingen waar je in Oldambt voor komt te staan aanpakken. Dat houdt echter ook in dat je moet investeren in het team.' Dat de gemeente er financieel niet sterk voor staat is voor van Bostelen geen reden om te korten op het aantal wethouders. 'Daar had je verantwoordelijk een keuze in kunnen maken.'

Geen rol

'Er komen een heleboel dingen op ons af, dan moet er een goed college zitten dat de capaciteit heeft om dat aan te kunnen. Je doet een investering die je misschien iets kan opleveren.'

Voor het CDA lijkt er nu geen mogelijkheid meer om onderdeel te worden van de coalitie. 'Zoals alles nu ligt niet nee. Alle dingen zijn besproken. We hebben ons constructief opgesteld in dit proces. Daarnaast hebben we allerlei mogelijkheden besproken. maar ik zie nu geen rol meer voor ons weggelegd.'

