Doek valt voor Wielerweekend Roden: 'We zijn van tafel geveegd'

Wielervereniging Roden is behoorlijk gepikeerd, want na 36 jaar komt er een einde aan hun wieleractiviteiten. Volgens voorzitter Jan Slenema is er dit jaar geen plaats op de kalender voor hun evenement.

De club was meer dan dertig jaar verantwoordelijk voor de klassieker Ronde rond het Ronostrand. Daarna organiseerde men vijf jaar lang het Wielerweekend Roden.

Kalender propvol

Omdat wielerbond KNWU komend jaar de Ronde van Noord-Holland op de datum van het Wielerweekend heeft gepland, ziet Slenema geen kans meer voor zijn evenement. Tegen RTV Drenthe zegt hij:

'Het is een Topcompetitiewedstrijd waar ook clubrenners aan mee mogen doen, dus valt er voor ons geen wedstrijd meer te organiseren. Want de elite-renners dragen het weekend', verklaart Slenema.

Uitwijken naar een andere datum is volgens de voorzitter ook niet mogelijk. 'Er is kennelijk zoveel animo voor wielerwedstrijden dat vanaf half maart tot eind juni alles propvol zit.'



We zijn best gepikeerd dat we juist door de KNWU zo simpel van tafel worden geveegd Jan Slenema - Voorzitter Wielervereniging Roden

Geen politiebegeleiding

De andere opties die geboden worden, zijn volgens Slenema niet haalbaar.

'Er is ons begin maart nog wat geboden, nog voor de Ronde van Groningen. Of in augustus. Maar dan zit je middenin de vakantie en dan kunnen we geen beroep doen op onze vrijwilligers. En eind september hebben we de Rodermarkt en daardoor krijgen wij de hele maand september geen politiebegeleiding. Zonder dat krijgen we geen vergunning van de gemeente. Dan houdt het allemaal op', aldus Slenema.

'Waardeloos'

Het besluit om te stoppen raakt de voorzitter van de Wielervereniging Roden diep in z'n hart.

'Ik vind het waardeloos. We hebben afgelopen jaar voor de 36e keer deze wedstrijden georganiseerd. Daarin hebben we best veel respect opgebouwd omdat we voor alle categorieën wat deden. En daarom zijn we best gepikeerd dat we juist door de KNWU zo simpel van tafel worden geveegd', besluit Slenema.

In het Wielerweekend Roden reden de nieuwelingen, junioren en elite-renners de laatste drie jaar een ploegentijdrit, criterium en klassieker in en rondom Roden.

