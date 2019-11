Stem op Alle 50 Goud: staat Ede dit jaar weer op 1?

Alle 50 Goud wordt dit jaar voor de tweeëntwintigste keer uitgezonden op oudjaarsdag bij RTV Noord. Het programma komt live vanuit Zuidwending. De presentatie is opnieuw in handen van Eric Bats. Dit jaar presenteert hij samen met Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen.

Dit jaar weer een feestje?

Voor Bats is het al de zeventiende keer: 'Ik ben persoonlijk vooral benieuwd naar de verhouding 'nieuwe aanwas' en de 'klassiekers'.' Kranenborg zal tijdens de uitzending praten met de vele artiesten die de live-uitzending bijwonen. Sergej in 't Veen fungeert als quizmaster van Alle 50 Klouk.

Voor Kranenborg is het de eerste keer dat ze aan het programma meewerkt: 'Toen ik het hoorde dacht ik vooral: Spannend! Maar ook super leuk. In mijn familie is dit programma heel groot. Ik ben met mijn oom wel eens naar de live-uitzending geweest. Mooi dat ik nu co-presentator mag zijn.'

Wordt Ede wederom nummer 1?

Ede Staal staat al vanaf het begin van de lijst op nummer 1 met 'Het het nog nooit zo donker west'. “Er wordt wel eens gezegd dat er een nieuwe nummer 1 moet komen, maar wat mij betreft blijft Ede Staal op de eerste plek', zegt In 't Veen.

Bats verwacht een spannende strijd: 'We zien de laatste jaren de onderlinge verschillen steeds kleiner worden, vooral in de top-10. Ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar verloopt.'



Of dit jaar opnieuw veel nieuwe liedjes in de lijst binnenkomen is afwachten. Bats is positief: 'Alle 50 Goud is een traditionele lijst, sommige nummers zijn ook niet weg te denken, maar we zien de laatste jaren ook dat meer jongeren stemmen. Dus recente hits gaan we zeker tegenkomen.'

Hoe ziet de uitzending eruit?

Alle 50 Goud komt dit jaar rechtstreeks vanuit Dorpshuis de Wending (Zuidwending 199) in Zuidwending met verrassende live-optredens. Bats: 'Ik ben heel benieuwd naar het optreden van Wat Aans. Ze kruipen in de huid van Pé en Rinus met het liedje Carnaval in het Noorden.' Nieuw dit jaar in de uitzending is de uitreiking van de Grunny. De jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. De komende dagen worden meer optredens bekendgemaakt tijdens de stemweek op Radio Noord.



De uitzending is op 31 december van 13.00 tot 18.00 uur. Publiek is die middag van harte welkom. Kom ook naar Zuidwending op Oudejaarsdag, ontmoet vele Groninger artiesten en geniet van livemuziek en de geur van oliebollen.

Waar kan ik stemmen?

Jij bepaalt de lijst van Alle 50 Goud door te stemmen op de speciale pagina van ons eindejaarslijstje. Daar vind je ook alle informatie over de uitzending op 31 december.