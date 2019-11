Dit Was De Week: Forum voor, Forum na

Het nieuws van afgelopen week wat minder goed gevolgd? Geen nood: in Dit Was De Week zetten we de belangrijkste gebeurtenissen nog eens voor je op een rij.

Forum voor, Forum na

In aanloop naar de feestelijke opening van het Forum Groningen van gisteren ben je door ons al helemaal bijgepraat over de nieuwste aanwinst van Stad. We hebben een aantal zaken voor je op een rij gezet, zoals:

- Dit kun je allemaal doen in Forum Groningen

- Zo schrijven de landelijke kranten over het Forum

- De blik van de architect op zijn creatie

- Jullie mening over het Forum

O, en heb je de pittige Forum-quiz al gedaan?



Boeren langs opritten

De week begon met boeren die hun trekkers langs op- en afritten van snelwegen parkeerden. Ze wilden daarmee opnieuw aandacht vragen voor hun bezwaren tegen de stikstofmaatregelen.

De op- en afritten waren vaker in het nieuws. Bijna driekwart van alle verkeersongelukken in onze provincie blijken daar te gebeuren. Vooral bij Marum en Westerbroek gaat het vaak mis.

Appbouwer krijgt FIOD op zijn dak

Een Stadjer die geroemd werd om een app die hij ontwikkelde, blijkt de boel te hebben opgelicht. Miljoenen euro's van investeerders besteedde hij onder meer aan vakanties.

Vindicat krijgt weer bestuursbeurzen van de RUG. Ook mag de studentenvereniging weer aanwezig zijn bij bijvoorbeeld de opening van het academisch jaar. Ze hebben voldoende laten zien dat ze de verenigingscultuur willen aanpassen.



Wind tegen voor woningbezitters

Uit onderzoek blijkt dat huizen die in de buurt van windmolenparken langs de N33 en in de Veenkoloniën voor minder geld worden verkocht dan elders. Verder valt op dat huizen rond de windmolenparken sinds 2016 veel vaker worden verkocht.

Wie beschoot de trein?

Een stilstaande trein is woensdagnacht beschoten, terwijl die op het opstelterrein bij Onnen stond. Een van de ramen ging aan diggelen. De afgelopen tijd zijn treinen in het land vaker het doelwit.



Klus voor de EOD

Een explosieve situatie in een woning aan de Oosterhamriklaan in Stad. Daar trof de politie vrijdag een hoeveelheid spullen aan waarmee vuurwerk gemaakt kon worden. De agenten namen het zekere voor het onzekere en schakelden direct de Explosieven Opruimingsdienst in.



De Slotplaat

We hebben de opening van Forum Groningen al besproken. Toch wilden we je deze foto niet onthouden. Xander Veldman was bij de opening en schoot onderstaande plaat.