Ongevallenverzekering brandweer: nieuwe regels moeten duidelijkheid scheppen

Woordvoerder Mark Dijkhuis laat weten dat er regels zijn opgesteld over de zogenaamde 'hardheidsclausule' voor de brandweer. Dat is een regeling die wordt gebruikt als een bedrijfsongeval niet gedekt is door de ongevallenverzekering.

Reden voor ontslag

De ongevallenverzekering van de brandweer kwam in opspraak toen brandweermannen van het korps in Ter Apel aangaven dat het onduidelijk is wat wel en wat niet gedekt is. Voor een aantal brandweermannen was het zelfs reden om ontslag te nemen, waaronder ploegchef Peter Erdman.

Aanleiding was een ongeval waarbij een brandweerman van het korps in Ter Apel gewond raakte tijdens bluswerkzaamheden en anderhalf jaar lang wacht op een beslissing over een eventuele vergoeding.

Spelregels

Vorige week zijn de nieuwe regels - met een duur woord 'afwegingskader' - vastgesteld.

'Je kan het zien als een aantal spelregels die we voortaan hanteren als het gaat over het afhandelen van schade of letsel wanneer het verzekeringspakket niet toereikend is', vertelt Dijkhuis.

Hoe gaat het in de toekomst?

Als een brandweerman tijdens zijn werkzaamheden gewond raakt, wordt eerst gekeken of de verzekering het ongeval dekt. Als dat niet het geval is wordt er gekeken naar de hardheidsclausule. Vervolgens wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het ongeluk voor de brandweerman. Ook wordt meegenomen of er sprake is van opzet of roekeloos gedrag. Uiteindelijk zal daar een bedrag voor een schadevergoeding uitkomen.

Donderdagavond zijn de ploegchefs geïnformeerd over de nieuwe regels. 'We zullen ook nog een uitgebreide voorlichtingsronde doen voor al het brandweerpersoneel in onze regio.'

Ploegchef stopt sowieso

Ploegchef Peter Erdman kan nog niet reageren op de nieuwe regels. 'Ik kon niet bij de informatiebijeenkomst zijn', vertelt hij. 'Ik heb dus nog geen kennis kunnen nemen van de nieuwe regels.'

Erdman stopt sowieso als ploegchef. 'De zaak heeft veel met mij gedaan en dat onderschatten mensen soms.' Hij zet zich sinds 1995 in voor de brandweer. Afgelopen weekend kreeg hij daarvoor zelfs een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Jaap Velema.

