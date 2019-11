Humor is er nog bij Dio Bedum ondanks valse start

De situatie is dusdanig ernstig dat er een onderzoek is ingesteld naar hoe dit komt. Dit en meer zaken over het wel en wee van de club staan in het programmaboekje. Wel met een vette knipoog.

Zelf de kansen pakken

Teammanager Adri Verbree en schrijver van de vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen Protos licht toe: 'Vooral in het begin van het seizoen zag je dat iedereen naar elkaar wees als het niet lukte. Dat stadium zijn we nu voorbij. De uitkomst van het onderzoek is dat je zelf de kansen moet pakken en scoren.'

Mannelijk vlees braden

Om de moed er in te houden organiseerde 'Heren Laagst' (het laagste team van Dio Bedum) een barbecue. Er werd mannelijk vlees gebraden valt er te lezen in de voorbeschouwing. 'In onze ogen ben je mannelijk vlees aan het eten als je zo'n leren schort aan hebt en een goede ijzeren tang gebruikt.' zegt Verbree om verwarring te voorkomen.

Jacuzzietje

De jacuzzi voldeed ook prima en kreeg als cijfer een 7,5. 'Hij was van plastic; dat was een beetje jammer. We hebben het liefst een houten. Maar het kon er zeker mee door. Het was al een hele luxe dat er jacuzzietje was.'

Handtekeningen uitdelen

Op het eind doet Verbree een oproep aan het publiek om zaterdagavond naar sporthal De Beemden te komen. Het duel tegen Protos begint om kwart voor acht. Het verhaal wordt afgesloten met de volgende zin: 'Wellicht delen we nog handtekeningen uit'. Ook gekheid natuurlijk. 'Het is een beetje misplaatste arrogantie, maar we zijn natuurlijk wel Heren 1 van Dio Bedum. We houden er gewoon van om met de hele club na afloop nog wat te drinken. Dat typeert Dio Bedum. Het is een hele betrokken club en ik denk dat we daar op door moeten bouwen.'

Huilen op de terugweg

De wedstrijd tegen Protos is de laatste thuiswedstrijd van 2019. Verbree heeft in zijn verhaal goede hoop op een positief resultaat. 'We zijn er op gebrand om hen te laten huilen op de terugweg en een geweldig spectaculaire wedstrijd neer te zetten.'