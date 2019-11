Kijk terug: Opening Forum Groningen

Verslaggever Marten Nauta verzorgde het verslag vanuit het Forum, Erik Hogeboom volgde de reacties vanaf de redactie. Meepraten en reageren? Dat kon op Facebook.

Bekijk hier de opening van Forum Groningen terug.



Uiteraard hebben we al de hele dag artikelen op onze website en in de app geplaatst. Deze vind je in ons dossier over het Forum Groningen.

Noord Vandaag

Om 18.00 uur in Noord Vandaag praten we verder over het Forum Groningen en zien we wat er op dat moment gebeurt. Deze uitzending wordt ieder half uur herhaald.

Lees ook:

- Wat kan je straks eigenlijk doen in het Forum?

- Openingsfeest Forum Groningen: Dit is er allemaal te doen

- Quiz: Wat weet jij over Forum Groningen?