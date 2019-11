Verzet: Jan Veldman en Jack Nieborg komen met nieuw theaterfeuilleton

De makers doen nog een beetje geheimzinnig. Of dat is omdat de voorstelling nog niet helemaal af is of om al vast in de sfeer van het stuk te komen, is onduidelijk.

Wel is duidelijk dat Jan Veldman de schrijver is en Jack Nieborg de regisseur van 'Verzet'. Een mobiele theatervoorstelling in vier delen.

'Verzet is heel erg in tegenwoordig,' legt schrijver Jan Veldman uit. 'Kijk maar waar het Malieveld in Den Haag af en toe vol mee staat. Iedereen komt in verzet.'

Hoewel hij een jaar geleden al begon met het schrijven aan de voorstelling, heeft Veldman toch mooi de tijdgeest te pakken.

'Ik maak wel vaker mee dat ik ergens aan begin en denk: dat slaat helemaal nergens op. En dan blijkt het toch actueel te worden. Dat is wel een van de meest bijzondere verschijnselen van met kunst in de weer zijn.'

Geheime locatie

'De voorstelling gaat over een verzetsgroep die nooit heeft bestaan', vertelt regisseur Jack Nieborg. 'Vlak voor aanvang van de voorstelling krijgt het publiek te horen waar ze zich moeten verzamelen. Vanaf daar vertrekken we naar de eerste geheime locatie voor het eerste deel van de voorstelling.'

Zo trekt het publiek als onderdeel van de voorstelling van locatie naar locatie.

Ideeën

Nieborg en Veldman waren eerder betrokken bij het theaterverhaal Uut de Hoogte dat in het Der Aa-theater in Stad te zien was.

We zitten nu in de fase dat we mekaar gek maken met allerlei ideeën Jack Nieborg - Regisseur

Ook die voorstelling had een bijzondere 'kijkopstelling'. Het publiek draaide in die voorstelling met de scenes mee, die rondom de zaal werden gespeeld. 'Het is absoluut een uitdaging,' zegt de regisseur.

'Samen met Jan Veldman heb ik best wel even lopen zoeken. We zitten nu in de fase dat we mekaar gek maken met allerlei ideeën, maar het wordt fantastisch.'

Verzet bestaat uit vier afleveringen. De eerste heet 'Bevrijding' en is eind januari 2020 te zien. De kaartverkoop begint in december.

